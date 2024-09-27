楊繡惠「被罵賤」直播爆哭！籃籃傳200字訊息安慰：妳是很棒的人

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▲籃籃（右）和楊繡惠（左）因為工作認識，籃籃稱楊繡惠是她很重要的前輩。（圖／楊繡惠臉書）

▲徐乃麟認為自己沒做錯，有網友到他臉書留言嗆聲，徐乃麟也回嗆：「信不信我告你」。（圖／資料照）

女星楊繡惠在節目《天才衝衝衝》遭主持人徐乃麟嗆聲：「妳最賤」，內心深受打擊，她昨（26）日深夜發文，強調沒有要對方道歉：「我不是什麼咖，我也承受不起」。今日中午楊繡惠照常開直播跟粉絲互動，提到此事忍不住爆哭，她也在直播時念出啦啦隊女神籃籃傳給她的簡訊，籃籃安慰楊繡惠：「妳是很棒、很真性情又溫暖的人」，希望能給楊繡惠加油打氣，楊繡惠也感動的說：「謝謝，在我身邊的每個人，我都很珍惜」。楊繡惠今日中午吃午餐時開直播和粉絲聊天，只見她眼眶紅腫，疑似才剛哭過。楊繡惠提到這次和徐乃麟發生的事件，她說自己也算是「因禍得福」，意外發現身邊還有很多人在關心她，支持她，像是啦啦隊女神籃籃，兩人因為工作認識，楊繡惠說籃籃也有傳訊息安慰她，她讀出籃籃給她的私訊，眼淚忍不住掉不停。籃籃安慰楊繡惠：「姐啊！妳是很棒、很真性情又溫暖的人。當我受傷的時候，妳在照顧我，今天妳受到傷害，我也想好好陪在妳身邊。」籃籃說自己某次錄影委屈在車上掉眼淚，楊繡惠見狀也跟著哭，讓她被觸動：「居然有人會因為我受傷而心疼到掉眼淚，那個人真性情的人就是妳」。籃籃暖心支持楊繡惠，告訴她如果夜深人靜需要擁抱，「一通電話就算我不在妳對面、放假也沒關係，我會去擁抱妳。」最後，籃籃也鼓勵楊繡惠：「這個世界還是美好，有很多小朋友、唐寶寶、需要幫忙的人，等著我們去散播愛，我們要繼續努力，帶著給他們快樂。」楊繡惠聽完也感動的說：「謝謝籃籃，謝謝在我身邊的每個人，每個人我都很珍惜」。根據《壹蘋新聞網》報導，徐乃麟今日也再度針對此事做回應，徐乃麟表示，如果自己有錯他很願意道歉，但當時錄影很明顯就是在開玩笑，「如果我沒有做錯，不要硬栽贓在我頭上」。楊繡惠則表示自己做人雖然不是很完美，但力求無愧於心，只要不讓爸爸媽媽擔心，不要讓老人家責罵就好，也希望這個風波趕快過去，今日上午她也回應《NOWnews今日新聞》：「我沒有話說了。」不願再多談這件事。