美國第2例！阿拉巴馬州死囚「氮氣處決」伏法　掙扎抖動數分鐘亡

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▲美國阿拉巴馬州26日晚間執行美史上第二次「氮氣處決」，死囚米勒（Alan Miller）伏法。（圖／美聯社／達志影像）

美國阿拉巴馬州26日晚間執行美史上第二次「氮氣處決」，死囚米勒（Alan Miller）伏法，據了解，米勒喘氣與掙扎了數分鐘後才死亡，這也讓氮氣處決是否適當再度掀起討論。根據《美聯社》報導，氮氣處決是讓死囚戴上面罩後灌輸氮氣，讓人逐漸窒息身亡。米勒於26日晚間6時38分被獄方宣告死亡，米勒死前在輪床上搖晃了大約兩分鐘，不時拉扯束縛裝置，接著是大約6分鐘的喘氣，然後才歸於安靜，離開人世。米勒被控於1999年在辦公室槍擊案中殺害了3名男子，米勒的遺言說「我什麼都沒做，就被關在這裡」，不過檢方和陪審團都認定米勒是罪有應得。米勒原本在2022年就已接受注射處決，但因執法人員花了4小時仍找不到靜脈而放棄。阿拉巴馬州長艾維（Kay Ivey）在執行死刑後發表聲明表示，「3名受害者終於得到了正義，3個家庭因他的滔天罪行而永遠改變，我祈禱受害者與家屬們多年後都能得到安慰」。艾維也批評米勒的行為並非瘋狂，而是「純粹的邪惡」。3名受害者的家屬並沒有到場旁觀行刑過程，也沒有發表公開聲明。阿拉巴馬州今年一月以氮氣處決對死囚史密斯（Kenneth Eugene Smith）執行死刑，當時就引發是否過於殘忍的爭議，不過阿拉巴馬州懲教局局長哈姆（John Hamm）認為一切都在預期之中，稱窒息而死的人身體會不由自主地抖動，並沒有任何異常。對於氮氣處決的方式，聯合國人權辦公室曾呼籲終止這項計畫，稱可能構成酷刑，違反美國在國際法中的承諾。