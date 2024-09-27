水肥瀝青廠華麗轉身！公辦都更機20用地全數完成簽約

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▲左營大中民族「20號機關用地」公辦都市更新案兩單元基地都由尚發營造公司得標，預估投資總額約125億元。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.27）

▲大中民族公辦都更案整併規劃後建築模擬圖。（圖／高市府都發局提供）

左營大中民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元一去(112)年12月完成簽約，今(27)日高市府都發局舉辦單元二簽約儀式，由高雄市副市長林欽榮與得標廠商尚發營造代表謝順發董事長共同簽署都市更新事業委託實施契約。兩單元基地都由尚發營造得標，預估投資總額約125億元。林欽榮表示，機20用地面積1.8公頃，自民國67年起陸續為市府環保局水肥處理廠及工務局瀝青廠，使用有40多年，原本之使用已變成鄰避設施，98年及103年停止水肥廠與瀝青廠運轉後，現址為工務局相關單位辦公使用。「水肥瀝青廠真正地華麗轉身！」林欽榮指出，此次公辦都更案興建住宅大樓，市府將會獲得1棟11樓市府所屬機關辦公大樓，以及1棟11樓公益設施社會福利大樓，規劃120戶社會住宅、社區型日照中心及日照機構等社福設施，同時實施者也會協助市府開闢810坪基地北側公園與4m廣兼道，打造成為具備完善公共設施的住宅社區。林欽榮說，台積電高雄廠即將進入量產，大專院校相繼掛牌，國際學人、專業人材即將匯集左營區，此案可滿足住宅供應需求。尚發營造公司董事長謝順發表示，身為高雄在地企業，始終秉持著對高雄這片土地的深厚熱愛與責任感，未來尚發營造公司會與專業團隊嚴謹把關施工品質，如期如質交付市府所需要的公益與綜合辦公大樓，同時也會打造一個更安全、更美好、更宜居的都市環境。