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快訊／燕子颱風生成了！最新路徑「對台影響」　山陀兒最快今誕生

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今年第17號颱風「燕子」正式生成，關島附近TD21熱帶性低氣壓升級為颱風。（圖／中央氣象署提供）
▲今年第17號颱風「燕子」正式生成，關島附近TD21熱帶性低氣壓升級為颱風。（圖／中央氣象署提供）
今年第17號颱風「燕子」正式生成，日本氣象廳於今（27）日14時將關島附近TD21熱帶性低氣壓升級為颱風，中央氣象署表示，燕子颱風預測未來往日本南方海面一帶移動，對台灣天氣沒有直接影響；而另一個位在台灣東方海面上的TD22，最快今晚將增強為颱風山陀兒，雖路徑仍有不確定性，不論登陸與否，外圍雲系都將影響台灣，不排除發布海警，陸警則要觀察北上後偏西的角度。

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中央氣象署表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，於今（27）日14時發展為輕度颱風，編號第17號（國際命名:JEBI，中文譯名:燕子），預測未來往日本南方海面一帶移動，對臺灣無直接影響。

中央氣象署預報員徐仲毅指出，熱帶低壓TD22最快會在未來12至24小時發展成颱風，移動路徑會先往南走，週日到下週一逐漸北上，下週二到下週三靠近台灣東部外海機率，北上過程，環境有利於颱風強度增強，預期接近台灣時將是中度颱風機率高，下週二至下週三將會是最接近台灣的時間點。

不過路徑不確定性高，北上過程有機會往西偏或往東，也有侵襲台灣的機會，預估會距離台灣較近，有機會發布海警，也不排除發布陸警，對台灣天氣會成一定程度的影響。

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