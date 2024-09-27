2NE1朴春手滑上傳「視訊李敏鎬」親密照：老公　1疑點猜IG被盜了

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▲朴春（上）寫下「真心老公」，被網友認為這像外國人翻譯的話，覺得她IG被盜用。（圖／朴春IG）

▲2NE1將於2025年2月8日來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

南韓女天團2NE1宣布合體回歸，還要在11月展開亞洲巡迴演唱會，4位成員朴春、CL（李彩麟）、Dara、Minzy（孔旻智）再次掀起粉絲回憶殺，所到之處都成為焦點。今（27）日，朴春突然在IG上傳跟李敏鎬的對比照，寫下「真心老公」更附上一個愛心符號，引發各種猜測。朴春曾公開理想型條件，個子高是第一要件，李敏鎬、金宇彬都是她欣賞的對象。沒想到，朴春突然在IG上傳跟李敏鎬的雙框照，畫面看上去像是2人在視訊通話，但事實上，李敏鎬的照片，是他過去的直播截圖。粉絲以為朴春帳號被盜，「這發文看起來好怪」、「好像駭客攻擊」，更覺得「真心老公」是透過翻譯軟體的字，比較像是外國人翻譯後會說的話；有人則覺得朴春愛偶像的行為並不奇怪，目前雙方經紀公司尚未對此作出回應。朴春是2NE1的主唱，是「YG娛樂」於2009年推出的第一組女子團體，成員還包含CL、Dara、Minzy，4人的形象與師兄BIGBANG相似，成功開啟「Girl Crush」風潮，推出多首膾炙人口的嘻哈作品，包含《Fire》、《I Don't Care》、《Go Away》、《Lonely》、《I Am the Best》、《I Love You》、《Come Back Home》等，每一首傳唱度極高，發表至今仍是不敗金曲。因為2NE1紅遍海內外，原以為4人會一直活躍於樂壇，沒想到仍敵不過7年之癢，「YG娛樂」2016年宣布2NE1解散，並與CL和Dara簽SOLO專屬合約，朴春則是合約到期不續約，Minzy離開「YG娛樂」，讓看到消息的粉絲相當錯愕，而2015年的《MAMA》年末頒獎典禮舞台，正為2NE1解散前的最後一次合體表演。時間過去9年，出道滿15週年的2NE1，6月被「YG娛樂」社長找去商談復出可能性，就在9月13日這天宣布確定回歸，並會展開亞洲巡迴演唱會，台北場定在2025年2月8日，Black Jack（粉絲名）開心破表。