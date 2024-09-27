醫院、西醫仍無共識！健保總額兩案併陳　10月委員會後提報衛福部

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全民健康保險會共有醫院、牙醫、中醫、西醫基層、付費者等代表齊聚一堂，討論明年度健保總額與成長率區間，今（27）日公布協商將近14小時的結果，由於醫院、西醫基層等兩部門由於健保資源優先投入部分項目仍有差距，無法達成共識而將兩案併陳，其中付費者代表方案成長率4.605%、醫界代表方案成長率5.171%，預計於10月經委員會議確認後依法報請衛福部核定方案。健保會今年9月25日依據衛福部交付行政院核定的明年度健保總額成長率3.521%至5.5%，完成明年度健保總額的協商工作。衛福部表示，明年度總額依照成長率範圍計算，增加金額介於310億元至484億元之間，健保總額即將突破9千億元，其中反映人口老化與成本變動等不需經協商的自然成長預算，增加金額即達310億元，可供健保會協商的空間則有174億元。針對達成共識部分，衛福部指出，牙醫門診的總額總成長率4.679%，主要增加12.01億元專款，用於加強高風險疾病、65歲以上病人的牙結石清除、塗氟、補牙等服務，提供國人更加完整的口腔照護；中醫門診總額總成長率5.274%，主要增加3.47億元用於調升中醫每日藥費、增加健保給付的中藥品項，提升民眾中醫用藥的品質。至於門診透析服務總成長率3%，衛福部說明，其中指定4.335億元專款預算，用於持續鼓勵醫療院所加強推動腹膜透析，並且新增居家血液透析照護模式，提升透析病人照護與生活品質。衛福部指出，醫院與西醫基層總額兩部門整體總額雖未獲得共識，不過付費者、醫界雙方期盼仍在有限的健保資源當中，尋求最佳的資源配置與運用方案，對於各界關心加速引進新醫療科技，包括新藥、新特材、新診療項目，以及暫時性支付，包括新藥、新特材，還有藥品特材給付規定改變等項目均有增編預算，期待能讓更多需要的民眾受益。另外，針對加強偏鄉及山地離島地區、弱勢族群醫療照護及偏遠地區燈塔型醫院等項目，衛福部表示，也有同意持續增編預算，確保當地民眾就醫權益。衛福部說明，為了落實總統賴清德提出的健康台灣願景，醫界與付費者代表委員對於強化全人照護與慢性疾病管理，支持編列相關預算，包括擴大慢性病照護及強化整合性照護模式，在家庭醫師整合性照護計畫新增風險管理與生活習慣諮詢服務，也在地區醫院全人全社區照護計畫加強高血壓、高血糖、高血脂的病人照護，並且擴大居家與安寧照護，也在宅急症照護及急性後期整合照護等計畫。另外，針對友善醫事人員環境，衛福部同樣增編經費優先調整病房費與以醫事人力服務為主、急重難症等支付標準，然而最後由於協商雙方對於部分項目仍有差距，無法達成共識，仍在雙方平和、理性協商氛圍之下，已盡可能縮小彼此差距而將兩案併陳，其中付費者代表方案成長率4.605%、醫界代表方案成長率5.171%，預計委員會議10月進行確認後將依法報請衛福部核定方案。