首屆「屏東縣原住民族運動會」10/5熱血登場

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▲第一屆屏東縣原住民族運動會項目分為一般競賽及傳統競賽，全部20項競賽項目共有2,500位選手報名參賽。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.27）

第一屆屏東縣原住民族運動會將於10月5、6日，在來義高級中學舉辦。今(27)日在屏縣府舉辦宣傳記者會，運動會的主視覺及賽事吉祥物「一哥」首度曝光，為賽事加持，鼓舞選手們爭做各自競賽領域的「一哥」。縣長周春米與聖火傳遞起跑運動員奧運拳擊手賴主恩共同點燃聖火，鼓勵本屆近2500名運動員為爭取最高榮譽而努力。縣長周春米表示，第一屆屏東縣原住民族運動會將在來義高級中學田徑場盛大揭幕，今年以「屏聚・原動力Bulai」做為第一屆屏原運的標語。開幕典禮將於10月5日在來義高中盛大舉行，活動當天有熱血沸騰的競賽項目，還有原住民特色市集及選手之夜。周春米說，屏東縣九個原鄉都會派出實力堅強的代表選手，全力角逐榮譽，爭奪明年全國原住民運動會競賽的代表隊選手名單。此外，原民會已研訂「114年至117年發掘基層原住民族運動選手培育計畫」，每年將投入新臺幣2億元經費，擴大培育原住民族傑出體育人才，她也鼓勵屏東的選手們在國際體壇爭取佳績，再創高峰。第一屆屏東縣原住民族運動會項目分為一般競賽及傳統競賽，全部20項競賽項目共有2,500位選手報名參賽。柔道及角力項目已經在9月7、8日圓滿落幕，接下來即將登場的是9月29日分別在萬丹國中、來義高中舉行的跆拳道及五人制足球項目，其他競賽項目則會在10月5、6日舉辦。