日圓甜甜價沒了！石破茂將成日本首相刺激日圓急升　突破143關卡

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▲石破茂當選自民黨總裁。（圖／美聯社／達志影像）

日本自民黨總裁選舉投票今（27）日舉行，最終經過第2輪投票，由前幹事長石破茂以215票（189黨員票＋26都道府縣票）打敗經濟安全保障擔當大臣高市早苗，贏得總裁寶座，按照慣例，石破茂也將成為新任日本首相。而在石破茂確定勝出後，日圓匯率由貶轉升，從1美元兌146日圓，瞬間大幅拉升至1美元兌143日圓區間。根據《日經》報導，由於市場猜測呼籲日本央行停止升息的高市早苗將會獲勝，因此提前拋售日圓，結果卻是石破茂勝出，引發了平倉的日圓買盤。《日經》報導指出，石破茂把伴隨日圓貶值的物價上漲視為嚴肅問題，因此外界認為石破茂成為新任日本首相後，日本央行將維持貨幣正常化路線，這在一定程度上促進了日圓買盤。岸田文雄任內積極推動企業加薪促進經濟成長，與岸田上台時相比，日本名義GDP增長了10％，但是由於日本央行的貨幣寬鬆政策，剔除物價上漲因素之後，日本GDP實際增長率僅為3％，在G7中仍處於落後水準，也導致工資的上漲未能跟上物價的上漲，這依然將成為新任日本政府的難題。