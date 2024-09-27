潘威倫28、29日引退又創紀錄！台鋼雄鷹連續兩天都將穿上18號球衣

致敬潘威倫！台鋼雄鷹本周六、日兩天將作客臺北大巨蛋、台南棒球場，出戰統一7-ELEVEn獅，適逢傳奇球星潘威倫引退系列賽，台鋼雄鷹全隊將穿上「傳奇18號」向潘威倫選手致敬。潘威倫28日在台北大巨蛋生涯最後一次先發登板，29日將到台南球場舉行引退儀式，跟中職球迷道別。
中職致敬潘威倫 全隊穿上18號
中華職棒在28日比賽用球將有潘威倫引退賽特殊設計，獅隊週末兩天是全隊穿18號比賽。
客隊出賽的台鋼雄鷹教練、選手將一同穿上引退球星的背號出賽，球衣上並保留著台鋼雄鷹選手的姓名。
9/28(六)臺北大巨蛋賽事，台鋼雄鷹將穿上「18號」北伐鋼甲球衣出賽，9/29(日)台南棒球場賽事，則使用「18號」湖水綠城市版球衣出賽，象徵台鋼雄鷹球團向潘威倫選手生涯累積的貢獻與榮耀表達最高的敬意。
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中華職棒在28日比賽用球將有潘威倫引退賽特殊設計，獅隊週末兩天是全隊穿18號比賽。
客隊出賽的台鋼雄鷹教練、選手將一同穿上引退球星的背號出賽，球衣上並保留著台鋼雄鷹選手的姓名。
9/28(六)臺北大巨蛋賽事，台鋼雄鷹將穿上「18號」北伐鋼甲球衣出賽，9/29(日)台南棒球場賽事，則使用「18號」湖水綠城市版球衣出賽，象徵台鋼雄鷹球團向潘威倫選手生涯累積的貢獻與榮耀表達最高的敬意。