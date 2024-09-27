新任自民黨總裁出爐！石破茂將任下任日本首相　對台立場曝光

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▲石破茂（左）與總統賴清德會晤。（圖／總統府提供）

▲日本自民黨總裁選舉投票今（27）日舉行，最終經過第2輪投票，由前幹事長石破茂贏得總裁寶座，與岸田文雄拉手致意。（圖／美聯社／達志影像）

日本自民黨總裁選舉投票今（27）日舉行，最終經過第2輪投票，由前幹事長石破茂以215票（189黨員票＋26都道府縣票）打敗經濟安全保障擔當大臣高市早苗，贏得總裁寶座，按照慣例，石破茂也將成為新任日本首相。石破茂被認為與台灣親近，更是在訪台期間表態投入自民黨總裁選舉，不過，石破茂並未明確表態若兩岸爆發衝突是否協防台灣，與被視為鷹派的高市早苗相比，曾被認為是「親中派」，但石破茂也主張支持建立「亞洲北約」，以應對中國和北韓的安全威脅。日本首相岸田文雄於8月14日宣布不競選連任自民黨總裁，投下日本政壇震撼彈，是日石破茂正好在台灣進行訪問，並於13日剛與總統賴清德會晤，而石破茂也在台灣公開表示自己打算參選。然而，被問到若兩岸爆發衝突是否協防台灣時，石破茂迴避答覆，僅稱現在應全力思考如何避免這個事態的發生，若真的發生台海衝突，他也不好在這邊回答日方該如何應對。日本資深媒體人矢板明夫，曾在日本富士電視台政論節目中表示，石破茂在訪台期間的言行過於消極，對台灣的支持力度不夠，更稱若和前首相安倍晉三、高市早苗等人相比，石破茂「應該算是親中派」。石破茂常被媒體形容為「黨內少數的安倍批評者」，當安倍提出「台灣有事就是日本有事」的主張後，時任日本防衛大臣的石破茂曾公開表示，所謂的「台灣有事」，必須要有更具體且細緻的認定及應對，外界解讀為避重就輕，矢板明夫也批評石破茂向北京傳遞了錯誤訊號。然而，石破茂認為不應簡單地歸類親中派或親台派，在國際事務上，石破茂主張對亞洲和歷史保持誠實態度，自2002年出任防衛大臣後就未再前往參拜靖國神社，與公開表態成為日本首相後也會照常參拜靖國神社的高市早苗成為明顯對比。石破茂也主張支持建立「亞洲北約」，在與中國和北韓建立關係的同時也要應對中國和北韓的安全威脅，在訪台時石破茂強調要確保地區的安全與穩定，提升相關的嚇阻力，但是不認為台日關係須透過立法來加強，石破茂表示日本政府即使政權輪替，對台基本立場不會有所變化。