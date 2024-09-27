石破茂成日本新首相　陳冠廷提昔防衛政策「高度重視台灣！」

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日本自民黨總裁選舉結果於今（27）日出爐，出身政治世家的石破茂第5度挑戰對決高市早苗，最後在第二輪投票順利出線，成為自民黨第28任總裁，預計將獲國會指名成為新任首相。對此民進黨立委陳冠廷表示，過去石破茂在防衛大臣期間，主張加強台灣情報交流，認為其不僅高度重視台灣，更擁有了解地方需求和國家安全的豐富經驗，相信台海關係未來會更加緊密。日本自民黨總裁選舉結果出爐，由石破茂勝出並將成為日本新首相。對此陳冠廷表示，石破茂過去出身政治世家，童年在鳥取縣度過，29歲時就創下當年史上最年輕當選眾議員的紀錄，迄今已連任12次，長達38年。陳冠廷說，石破茂不僅了解地方需求，在國家安全方面更是經驗豐富，曾多次擔任防衛廳長官和防衛大臣，對台灣及相關外交政策非常穩健。在擔任防衛大臣期間，積極推動「新反恐特別措施法案」，並成功讓日本海上自衛隊恢復在印度洋的任務，他還主張加強與台灣的情報交流，認為台灣對中國的行動和能力擁有最深入了解。陳冠廷指出，石破茂的防衛政策主張對台灣極為重要，曾強調必須讓中國充分認知，即使對台動用武力也不會成功，或必須付出沉重的代價，主張事前就要避免「台灣有事即日本有事」的局勢發生，強調應透過嚇阻中國的方式避免局勢升級，而非將重點放在事態發生後的因應措施。陳冠廷也提及，石破茂上月率團訪台，在總裁選舉前就表達對深化台日關係的重視，這也顯示他對台灣議題的高度關注，此外在外交政策和過去訪談中，都有完整論述台日關係深化、台海局勢變化，以及烏克蘭戰爭對東亞安全的啟示，相信在其帶領下，台日關係將更加穩健，邁向新的里程碑。最後陳冠廷說，石破茂兼具地方治理經驗和國家安全專業，同時主張加強日本的防衛能力，也強調外交和對話的重要性，期待在他的帶領下，台日能在各領域進一步加強合作，共同維護區域和平穩定。