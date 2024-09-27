李亦伸專欄／從地獄回來的MVP！Derrick Rose退役仍征服一票鐵粉

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Derrick Rose宣布退休。（圖／美聯社／達志影像）

▲Tom Thibodeau（左）在2010年開始執掌芝加哥公牛的兵符後，讓「飆風玫瑰」的名號響徹整個聯盟，當年Derrick Rose（右）就奪下年度MVP獎項，更寫下史上最年輕得獎紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲Derrick Rose雖然離開NBA，但精神仍持續留在球迷心中。（圖／美聯社／達志影像）

被飆風攻瑰徹底征服鐵粉哭了，因為這個男人是從地獄回來的MVP，生涯膝蓋動了四次大刀，左十字韌帶斷裂+右膝韌帶撕裂+右膝半月板撕裂+左膝半月板修復，生涯後期左右腳踝無數扭傷，始終沒能擊敗攻瑰。經歷過「攻瑰世代」球迷就像被喬丹感召，被Kobe Bryant征服的球迷一樣，他們捨不得讓攻瑰就此走進歷史，成為記憶。2018月10月31日對爵士一戰，當時身穿灰狼球衣Derrick Rose單場砍進50分，締造個人生涯單場最高得分紀錄，這個從地獄回來的MVP，止不住的淚水訴盡生涯無數病痛折磨和悲情艱酸。「這場比賽對我來說意義重大」Derrick Rose哽吔說出自己的激動與感恩，因為2017年被騎士交易到灰狼的Derrick Rose差一點決定提早退休，結束NBA生涯。2018年 10月31日這場單場砍進50分比賽幫助Derrick Rose重建信心，2018-19賽季Rose為灰狼出賽51場其中13場先發，場均18分、三分命中率3成7（當年個人生涯最高）。Derrick Rose 生涯最值得銘記一刻除了單場50分，2010-11年球季擊敗LeBron James摘下年度MVP，NBA生涯第三年，年僅22歲Derrick Rose成為史上最年輕MVP，這項成就震古爍今。史上最年輕MVP，飆風玫瑰全球圈粉，建立只屬於Derrick Rose世代。90年代NBA是喬丹世代，2001-2010是Kobe世代，2010-2020就是LeBron James和Stephen Curry兩人割據世代。飆風玫瑰創造自己世代時間很短，因為生涯第三季就遭遇左膝前十字韌帶斷裂，四年內三次大手術修復兩個膝蓋韌帶和半月板，Derrick Rose創造自己世代時間不長，卻讓所有球迷永遠難忘。走過無數重大傷病，經歷手術整季報銷和外界質疑，30歲以前Derrick Rose就像走過地獄喜獲重生，還能在2018年10月打出單場50分不朽紀錄。許多球迷困惑，Derrick Rose還能打出很好比賽，稱職扮演角色球員，為何要提早退休？過去要求灰熊提前解約，這是真男人決心和超人意志，提前退休決定，這是對生涯和球迷最負責任做法。