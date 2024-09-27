李亦伸專欄／從地獄回來的MVP！Derrick Rose退役仍征服一票鐵粉

36歲「飆風玫瑰」Derrick Rose要求灰熊解約，接著決定退休，結束屬於Derrick Rose世代。被飆風攻瑰徹底征服鐵粉哭了，因為這個男人是從地獄回來的MVP，生涯膝蓋動了四次大刀，左十字韌帶斷裂+右膝韌帶撕裂+右膝半月板撕裂+左膝半月板修復，生涯後期左右腳踝無數扭傷，始終沒能擊敗攻瑰。
經歷過「攻瑰世代」球迷就像被喬丹感召，被Kobe Bryant征服的球迷一樣，他們捨不得讓攻瑰就此走進歷史，成為記憶。
2018月10月31日對爵士一戰，當時身穿灰狼球衣Derrick Rose單場砍進50分，締造個人生涯單場最高得分紀錄，Rose上場41分鐘率領灰狼128:125逆轉爵士。從傷病生涯谷底重回顛峰，單場砍進50分，Derrick Rose賽後還沒接受採訪那一刻就己經淚流滿面，讓世人印象深刻。
這個從地獄回來的MVP，止不住的淚水訴盡生涯無數病痛折磨和悲情艱酸。
「這場比賽對我來說意義重大」Derrick Rose哽吔說出自己的激動與感恩，因為2017年被騎士交易到灰狼的Derrick Rose差一點決定提早退休，結束NBA生涯。
2018年 10月31日這場單場砍進50分比賽幫助Derrick Rose重建信心，2018-19賽季Rose為灰狼出賽51場其中13場先發，場均18分、三分命中率3成7（當年個人生涯最高）。
全世界沒有人不被Derrick Rose這場50分比賽感動。
Derrick Rose 生涯最值得銘記一刻除了單場50分，2010-11年球季擊敗LeBron James摘下年度MVP，NBA生涯第三年，年僅22歲Derrick Rose成為史上最年輕MVP，這項成就震古爍今。
史上最年輕MVP，飆風玫瑰全球圈粉，建立只屬於Derrick Rose世代。
NBA史上創造只屬於自己世代，象徵傳奇。
90年代NBA是喬丹世代，2001-2010是Kobe世代，2010-2020就是LeBron James和Stephen Curry兩人割據世代。飆風玫瑰創造自己世代時間很短，因為生涯第三季就遭遇左膝前十字韌帶斷裂，四年內三次大手術修復兩個膝蓋韌帶和半月板，Derrick Rose創造自己世代時間不長，卻讓所有球迷永遠難忘。
走過無數重大傷病，經歷手術整季報銷和外界質疑，30歲以前Derrick Rose就像走過地獄喜獲重生，還能在2018年10月打出單場50分不朽紀錄。
許多球迷困惑，Derrick Rose還能打出很好比賽，稱職扮演角色球員，為何要提早退休？
過去三個賽季Derrick Rose分別只出賽26、27、24場例行賽，上場時間一季比一季更少，連續三個賽季出勤率都不到賽季三分之一，Derrick Rose很清楚意識到，不管是健康狀況、出賽效率、場上貢獻價值和球隊角色，該是Derrick Rose該做出最後決定時刻。
要求灰熊提前解約，這是真男人決心和超人意志，提前退休決定，這是對生涯和球迷最負責任做法。
Derrick Rose留下的不是時代眼淚，他留下職業運動最重要堅持、信念和文化，NBA歷史可以為「飆風玫瑰戰記」樹立典範。
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2018月10月31日對爵士一戰，當時身穿灰狼球衣Derrick Rose單場砍進50分，締造個人生涯單場最高得分紀錄，Rose上場41分鐘率領灰狼128:125逆轉爵士。從傷病生涯谷底重回顛峰，單場砍進50分，Derrick Rose賽後還沒接受採訪那一刻就己經淚流滿面，讓世人印象深刻。
這個從地獄回來的MVP，止不住的淚水訴盡生涯無數病痛折磨和悲情艱酸。
「這場比賽對我來說意義重大」Derrick Rose哽吔說出自己的激動與感恩，因為2017年被騎士交易到灰狼的Derrick Rose差一點決定提早退休，結束NBA生涯。
2018年 10月31日這場單場砍進50分比賽幫助Derrick Rose重建信心，2018-19賽季Rose為灰狼出賽51場其中13場先發，場均18分、三分命中率3成7（當年個人生涯最高）。
全世界沒有人不被Derrick Rose這場50分比賽感動。
Derrick Rose 生涯最值得銘記一刻除了單場50分，2010-11年球季擊敗LeBron James摘下年度MVP，NBA生涯第三年，年僅22歲Derrick Rose成為史上最年輕MVP，這項成就震古爍今。
史上最年輕MVP，飆風玫瑰全球圈粉，建立只屬於Derrick Rose世代。
NBA史上創造只屬於自己世代，象徵傳奇。
90年代NBA是喬丹世代，2001-2010是Kobe世代，2010-2020就是LeBron James和Stephen Curry兩人割據世代。飆風玫瑰創造自己世代時間很短，因為生涯第三季就遭遇左膝前十字韌帶斷裂，四年內三次大手術修復兩個膝蓋韌帶和半月板，Derrick Rose創造自己世代時間不長，卻讓所有球迷永遠難忘。
走過無數重大傷病，經歷手術整季報銷和外界質疑，30歲以前Derrick Rose就像走過地獄喜獲重生，還能在2018年10月打出單場50分不朽紀錄。
許多球迷困惑，Derrick Rose還能打出很好比賽，稱職扮演角色球員，為何要提早退休？
過去三個賽季Derrick Rose分別只出賽26、27、24場例行賽，上場時間一季比一季更少，連續三個賽季出勤率都不到賽季三分之一，Derrick Rose很清楚意識到，不管是健康狀況、出賽效率、場上貢獻價值和球隊角色，該是Derrick Rose該做出最後決定時刻。
要求灰熊提前解約，這是真男人決心和超人意志，提前退休決定，這是對生涯和球迷最負責任做法。
Derrick Rose留下的不是時代眼淚，他留下職業運動最重要堅持、信念和文化，NBA歷史可以為「飆風玫瑰戰記」樹立典範。