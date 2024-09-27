大分縣別府市長率團來訪　黃偉哲盼兩市開啟更多合作交流

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▲大分縣別府市長野恭紘率團訪台南，市長黃偉哲盼兩市開啟更多合作交流。（圖／南市府提供）

▲別府市長野恭紘也特別請MISS別府介紹別府市的特色及觀光物產。（圖／南市府提供）

日本著名的溫泉勝地大分縣別府市長野恭紘連袂市議會副議長日名子敦子率150人左右的市民團搭乘包機至台灣參訪，特別安排至台南市拜會市長黃偉哲。黃偉哲除代表186萬台南市民歡迎別府市的朋友們，也期望藉由這次機會，推動雙方學生互訪的教育旅行，期待未來跟別府市能有更多合作交流的機會。黃偉哲表示，台南與日本有很深的淵源，目前不但保有日本裕仁皇太子曾下榻過的知事官邸，由日本技師建設的自來水系統也完整保存在山上花園水道博物館，都非常適合日本朋友造訪，歡迎大分縣跟別府市的朋友能前來觀光，也歡迎別府市能參加大臺南旅展，將別府的風光介紹給臺南市民。黃偉哲也提到，別府是日本的溫泉勝地，而台南也有關子嶺泥漿溫泉，很高興這次兩個觀光城市能開啟交流，期望藉由這次機會，不僅是觀光，更能加強雙方未來在文化、教育方面的互動，尤其特別想推動雙方學生互訪的教育旅行，期待未來跟別府市能有更多合作交流的機會。別府市長長野恭紘除感謝台南市的熱情歡迎也認為，台灣與日本的友情不在話下，疫情前每年約有10萬人次的台灣觀光客來訪別府，而這次藉由與台灣直航包機的機會，帶了約150名別府市民來訪，希望藉此讓更多別府市的民眾了解台南，期待今後雙方交流更加深化。別府市長也特別請MISS別府介紹別府市的特色及觀光物產。別府市（Beppu shi）位於日本九州大分縣，是該縣第二大都市，人口約12萬，從19世紀末期開始就以溫泉勝地聞名，目前每年約有400萬旅客造訪。