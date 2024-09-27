郭智輝日本行遭疑沒必要性　經濟部：助台商站穩日本市場

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經濟部長郭智輝24日至27日赴日本4天，前往日本九州了解台積電熊本廠狀況，但立法院同時間也正在進行總質詢，讓郭智輝遭在野黨批評藐視國會，更說是逃避電價審議。經濟部今（27）日說明，這次出訪是協助解決台商面臨困境，在日本市場站穩腳步後，搶進日本訂單。郭智輝率團訪問日本，展開為期4天海外行程，中間也去拜訪台積電熊本廠、視察熊本週邊工業區開發，以及拜會熊本縣知事木村敬。據悉，他今日下午後才返國。然而，立法院昨（26）日對於郭智輝缺席立法院總質詢表達不滿。國民黨立委呂玉玲表示，外界十分關心10月電價是否有出現調幅，部長卻在電價審議會召開前夕出國，不出席總質詢接受詢答，直言他逃得了大院，逃不了10月2日的經濟委員會專案報告。國民黨立委萬美玲也指出，熊本廠是把台積電、相關半導體人才外移到日本投資，不理解郭智輝急迫性及必要性究竟在哪裡？這完全不尊重國會監督。立法院長韓國瑜今日召開總質詢時更下重話，除了出國或迫切公務要親自處理無法出席，部會首長不宜請假委由副首長出席。對此，行政院長卓榮泰今受訪表示，郭智輝2、3週前向他報告9月底的重要行程，經討論並了解行程重要性後，「我是同意的」。對於這次出訪的正當性，經濟部官員說明，這次主要是木村敬1個月前來台拜訪的回訪，2、3周前確定要去日本時，立法院尚未決定開議時間，所以並非刻意逃避總質詢及立委對於電價的質詢。談到這次日本行必要性，官員表示，部長出身於產業界，清楚任何投資都要與地方政府建立緊密溝通管道，因此由政府親自接觸熊本縣政府仍有其必要性，更可以確立當地對於都市計畫、工業區規劃。舉例，從當地台商就反映，熊本道路都是兩線道，當地遇上上下班時間都會塞車，未來如果還有台積電熊本２廠後果不堪設想，經過郭智輝向木村敬反映後，對方表示已向日本中央政府請示預算，3到5年內會有交通建設，也正在蓋快速道路。另外，熊本廠多採用熊本、九州當地人才，但是日本其他城市地區的人才就比較不願意過去，就討論哪些日本人才可以來台灣接受訓練，滿足供應鏈空缺。對於立委質疑這次出訪是否具有必要性？經濟部回覆，台積電到熊本設廠是為了就近服務Sony、電裝（DENSO）和豐田汽車等供應鏈，所生產的40、28／22奈米，也不是國內主力的先進製程，並不存在產業外移的狀況，而是台商赴日本設廠為了搶攻市占率，經濟部則是基於協助台廠在國外站穩腳步。