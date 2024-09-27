為台灣發聲！玉山金前進紐約氣候週　分享10年有成「瓦拉米計畫」

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▲玉山金控永續長張綸宇（中）率領團隊前進紐約氣候週（Climate Week NYC），參與國際永續峰會及倡議。（圖／玉山金提供）

玉山金控持續接軌國際，積極參與國際永續峰會及倡議的，這次更由永續長張綸宇率隊前進紐約氣候週（Climate Week NYC），並於世界生物多樣性峰會（World Biodiversity Summit）發表「連結原民社群，共建自然創生」演說及玉山瓦拉米計畫影片，講述玉山如何與政府、在地社區及NGO合作，創造經濟、文化與自然的正效益，以及如何透過金融本業發揮影響力，串聯永續農業上、中、下游，協助食農產業永續轉型，精彩的分享引起熱烈討論及迴響。紐約氣候週於每年9月舉行，為全球大型規模的年度氣候盛會，每年均與聯合國大會共同舉行，超過百場以上由政策制訂者、國際組織、民間企業舉辦的活動共同激盪，推動世界永續轉型。生物多樣性峰會為氣候週期間聚焦環境生態的國際會議，這次會議主題為「促進夥伴關係與投資，共創自然正成長的未來」，呼應「昆明-蒙特婁生物多樣性框架」，強調整合氣候與生物多樣性，推動自然為基礎的解方及自然正效益投資。玉山金永續長張綸宇表示，玉山致力結合在地智慧，與合作夥伴發展自然為本解方，以創造經濟、社會、環境的淨正效益為目標。從2014年開始推動的瓦拉米計畫（Malavi Project）持續協助原住民農友轉作有機。經過10年的努力，成功打造18公頃有機田，除了讓瓦拉米成為在地引以為傲的品牌，也讓有機稻米及布農族傳統雜糧進入在地小學午餐系統，傳承原住民傳統文化。當地農友也在政府支持下記錄農田生態及打造生態棲地，成為生態恢復的重要推手，在10年的不斷努力下，瓦拉米田生意盎然，成為臺灣特有種保育類「菊池氏細鯽」的最大野生棲地。在這個基礎上，玉山金進一步推出「Farm to Table」藍圖，結合金融本業及專業諮詢服務，協助從上游生產端、中游加工端到下游消費端的食農產業整體轉型，也鼓勵更多人投入永續食農價值鏈。玉山金認為「一個好的ESG策略，就是好的企業發展策略」，氣候議題及淨零排放已經是明確的國際趨勢，如何維護地球生物多樣性豐富度是下一個大家要共同面對的課題。身為永續金融的先行者，玉山會在永續的道路上堅定前行，與志同道合的夥伴一起，共同邁向更具氣候韌性、自然和諧、淨正效益的美好未來。