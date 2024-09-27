麋先生明年攻上高雄巨蛋！搶票時間曝光　被問嘉賓人選露神祕微笑

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▲麋先生、宇宙人和告五人上週末在「馬戲團運動CircUs」演唱會同台共演，讓上萬人感到驚喜。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會首站，上週末於台北小巨蛋圓滿落幕，吸引上萬歌迷搶票朝聖，麋先生絕無冷場的演出驚豔四座，現場氣氛熱情爆棚，許多人都說，「當天是我在小巨蛋聽過最大的尖叫聲！」足見麋先生現場表演的強大魅力，演唱會結束後，他們也加碼宣布將唱進高雄巨蛋。演唱會結束至今將近一週，後座力驚人，歌迷的「演唱會症候群」似乎還未消退，高喊「看不夠，還想再看一場！」尤其嘉賓宇宙人、告五人驚喜登場的環節更是讓人回味無窮，紛紛敲碗三團合演的影音上線。昨（26） 日官方火速推出三團合作的〈Hello〉MV，立刻引起熱烈迴響。麋先生成功征服第一座「蛋」後，隨即宣布將於2025年3月1日在高雄巨蛋盛大「回家」開唱，官方日前正式公布售票時間，門票將於10月20日中午12點開賣，歌迷已迫不及待直呼，「已經準備好了！」有人則擔心表示，「這次不能再搶不到票了！」也有歌迷開始期待高雄巨蛋的嘉賓，並許願三團合體的精彩演出能夠再現，對此麋先生神祕笑說，「來了就知道。」麋先生與萬名歌迷日前齊聚台北小巨蛋，共同見證歷史性的時刻，而同門好友樂團宇宙人和告五人的登場，更為整場演出畫龍點睛，三團攜手演出、為彼此的歷史再寫下一篇壯舉。麋先生回憶起與兩團結緣的故事，當年與宇宙人的初次相識，是在10多年前的一次商演後台，兩團因為一起玩桌遊而結下了友誼，這段奇妙的緣分就此展開。告五人雲安則是麋先生多位團員的學弟，因此雲安每次見到麋先生，都會喊聲「學長！」讓兩團間的關係從一開始就格外親近。這次演唱會結束後，三團紛紛在社群上分享合作的花絮和心情，原來不僅麋先生5位團員在台上幾度強忍淚水，告五人哲謙也透露，自己在演出時有「偷偷滴淚」，三團深厚的情誼在台上、台下都展露無遺，感動氛圍也深深感染全場觀眾。