F1／亞洲排名第一日本車手角田裕毅Tsunod來台！爽吃台灣美食

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▲F1賽事排名亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda。（圖／台中市府提供）

2024 亞洲唯一、台灣第一的 Red Bull Showrun Taichung賽車展演將於明(28)日在台中登場，在F1賽事排名亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda已抵台並拜會中市府，市長盧秀燕熱情款待。台中市府以知名的美食珍珠奶茶、香香雞、長崎蛋糕款待籌備團隊。賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda感謝盧市長精心挑選的台中美食。他表示，6年前珍珠奶茶進入日本時，他們就爲之瘋狂，只要下課就一定會去買來喝；今日喝到珍奶，彷彿又勾起他國、高中時代的回憶，而現場陣陣炸雞香味也讓他魂不守舍。長崎蛋糕則是他父親很喜歡的甜點，台日都有長崎蛋糕，代表雙方不僅在各方面都非常友好，在飲食上也高度關聯。他也笑說，參觀展演場地時有看見測速照相器，希望明天表演時，市府不會開他罰單。運動局表示，市府為歡慶這場台灣史無前例的賽車盛宴，於9月27日起至9月 29日在府前廣場辦理官方市集，現場展售專屬周邊商品與眾多美味餐飲小吃，並設有賽車體驗區，供民眾近距離接觸最酷的F1一級方程式賽車。9月28日當天更舉辦Showrun Party，提供1300吋戶外大螢幕轉播賽車展演秀，讓市民朋友可以穿著限定賽車潮服一邊享受美食、一邊觀賞刺激的世界一級賽車飆速展演，歡迎市民一起前來同歡。運動局代理局長游志祥提到，盧市長將運動推展列為重要施政項目之一，積極辦理國際重要活動，帶動台中邁向世界舞台，包括世界棒球經典賽、世界12 強賽等深受球迷喜愛，讓台中屢次成為國際體壇焦點。此次活動除賽車展演，還邀請世界第一日本孤輪王安倍優、九天民俗技藝團等帶來精彩表演，壓軸則由活動大使頑童MJ116登場，演出為活動量身打造的主題曲邀請國內、外的運動迷、車迷來台中感受酷運動的魅力。今日歡迎會由F1賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda、車隊總管Tony Burrows、車隊活動經理Oscar Cooper、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽等人到訪，市府由盧市長、運動局代理局長游志祥、秘書處長謝佳蓁到場陪同接待；立法委員廖偉翔、市議員林霈涵、邱愛珊也派代表出席，現場氣氛愉快熱絡。