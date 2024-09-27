上月才碰面！石破茂成日本新首相　賴清德表達祝賀之意

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日本自民黨總裁選舉結果於今（27）日出爐，出身政治世家的石破茂第5度挑戰對決高市早苗，最後在第二輪投票順利出線，成為自民黨第28任總裁，預計將獲國會指名成為新任首相。對此民進黨表示，主席賴清德表達祝賀之意，也對於即將卸任的岸田文雄過去多次向國際社會強調維護台海和平穩定的重要性，長期支持台灣表達感謝之意。對於石破茂順利當選自民黨總裁，並將成為日本新首相，民進黨發言人韓瑩表示，主席賴清德表達祝賀之意。韓瑩表示，民進黨與日本自民黨有著深厚的互動與友誼，主席賴清德一直以來也高度重視兩黨關係的發展，未來期盼在總裁的領導下，進一步深化兩黨間固定化與多層級的交流合作。韓瑩指出，主席賴清德感謝自民黨9位總裁候選人對台灣的長期支持，也感謝即將卸任的總裁岸田文雄。對於總裁岸田文雄多次向國際社會強調維護台海和平穩定的重要性，以及在維護全球和平及自由民主上的貢獻，民進黨表達最高的敬意與謝意。