石破茂將成日本第102任首相　卓榮泰：盼持續深化台日關係

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日本自民黨總裁選舉結果今（27）日出爐，8月才剛訪台的石破茂在第二輪投票擊敗對手高市早苗，成為自民黨第28任總裁，預計將獲國會指名成為第102任首相。對此，行政院長卓榮泰表示，他跟石破茂近距離沒有認識，經選舉選出的國家領導人都給予祝賀，期盼持續深化台日關係。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。國民黨立委呂玉玲詢問石破茂將接任日本新首相，詢問卓榮泰認識嗎？對台日關係有無期待？卓榮泰表示，在媒體上看過很多次，近距離沒有認識，民主夥伴國家民主成熟到一定程度後，對國家的國策發展一定有長遠的觀察和制定，任何一個經選舉選出的國家領導人除了都給予祝賀，希望持續深化台日關係，民主夥伴國家產業鏈、共同防禦地方和平穩定狀況下，一定有能力、有辦法更需要增加雙方關係。針對石破茂當選自民黨新任總裁，外交部表達誠摯祝賀之意，並已指示我國駐日本代表處於第一時間代表政府致贈賀電。外交部指出，日本自民黨長年與我國互動緊密，雙方情誼深厚，是理念相近的友人。該黨國會議員頻繁組團訪台，積極促進台日在各領域的合作交流，並以具體行動深化台日價值外交及同盟外交，例如石破眾議員甫於日前組團訪台，就安全保障議題與我國各界交換意見，並於訪台期間宣布參選。此外，自民黨執政下的日本政府近年持續在各個國際重要場合重申台海和平穩定的重要性，並支持我國參與世界衛生組織等國際組織，我國對此表達由衷感謝之意。外交部表示，誠摯期盼日本自民黨未來在石破茂總裁的帶領下，持續深化與我國合作，共同推動台日全方位實質關係，共同維護印太區域的和平