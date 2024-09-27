石破茂成自民黨總裁！中國外交部回應　曾因石破茂訪台嗆罄竹難書

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲石破茂8月中訪台會晤賴清德總統，曾讓中國外交部相當不滿。（圖／總統府提供）

日本自民黨總裁選舉投票今（27）日舉行，最終經過第2輪投票，由前幹事長石破茂以215票（189黨員票＋26都道府縣票）打敗經濟安全保障擔當大臣高市早苗，贏得總裁寶座，按照慣例，石破茂也將成為新任日本首相。對此，中國外交部發言人林劍表示，希望日方同中方相向而行，並稱不評論日本內政。中國外交部發言人林劍在今日例行記者會上，被問到石破茂當選自民黨總裁，將成為新任日本首相，且石破茂曾主張需要建立亞洲版北約，中方有何回應？林劍表示，「我們注意到了相關的選舉結果，這是日本的內政，中方不作評論」。林劍進一步指出，中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。希望日方以史為鑑，堅持走和平發展道路，恪守中日四個政治文件確立的各項原則和共識，「樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落實處，同中方相向而行，推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展」。林劍27日對於石破茂當選自民黨總裁的回應堪稱四平八穩，不過上月中石破茂訪台時，林劍曾發揮「戰狼」作風，稱台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係政治基礎，「是不可逾越的紅線」，並痛批日本曾對台灣殖民統治長達半世紀，「犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責」，林劍還嚴厲「呼籲日本個別政客，應牢記歷史教訓，認清世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。