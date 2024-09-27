攜手促進海洋保育！海洋保育署與高雄港務分公司簽署合作備忘錄

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▲海洋保育署署長陸曉筠(左)與高雄港務分公司副總經理張展榮(右)代表雙方共同簽署合作備忘錄。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／海洋保育署提供)

海洋委員會海洋保育署與台灣港務公司高雄港務分公司於今(27)日，在高雄港港史館，共同簽署合作備忘錄，盼藉由此一合作平台，攜手推動更多具體的海洋環境保護與教育推廣措施。洋保育署與高雄港務分公司共同簽署合作備忘錄儀式，是由海洋保育署署長陸曉筠與高雄港務分公司副總經理張展榮共同主持，並代表雙方共同簽署合作備忘錄，展現了雙方在海洋環境保護與教育推廣上的共同努力與願景，未來雙方將持續深化合作，攜手創造更健康的海洋生態環境，確保經濟發展與環境永續並進。海洋保育署署長陸曉筠表示，此次合作備忘錄的簽訂，象徵著海洋保育署與高雄港務分公司在海洋保護及港口永續發展上的共同承諾，透過建立互惠交流平台，提升員工與志工的專業知識，並藉由共同舉辦活動、展示與講座等方式，推廣保育理念與海洋環境知識，雙方並將共享教案及學習資源，進一步提高社會對海洋保育的認識與關注。陸曉筠說，海洋保育署自成立以來，一直積極推動海洋生態保護及環境教育，並引導社會各界關注海洋環境議題，此次與高雄港務分公司的合作，不僅可有效整合雙方資源，更是推動海洋永續發展的重要一步，盼藉由經驗及知識的交流，將提升雙方在海洋環境保護的專業能力，確保在現有基礎上，進一步實現海洋保護目標。高雄港務分公司副總經理張展榮指出，高雄港作為亞洲重要的國際港口，高雄港務分公司長期以來肩負著推動國際貿易的重責大任，在追求經濟發展的同時，也積極推動「高雄港環境教育設施場所」的認證，提供大眾更多關於海洋保育及港口環境保護的教育資源，期望以實際行動響應聯合國永續發展目標(SDGs)。陸曉筠並表示，此次雙方除了在海洋生態保護及環境教育的合作，未來也將在海洋污染防治與環境監測方面進行更緊密的合作，雙方可以相互支援軟硬體設備及技術，並共享相關資訊，並希望在港區內合作建置應變資材倉庫，共同維護與應對海域污染，促進海洋保育與港口的永續發展。