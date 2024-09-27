周杰倫、張惠妹開唱！SOGO大巨蛋估人潮翻倍　萬坪商場明年底參戰

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▲SOGO大巨蛋地下街開幕首日，餐飲店家一早人流量不大，不過「柴窯火腿製造所」在店家尚未營業前，就已有排隊人潮。（圖／民眾提供）

SOGO大巨蛋「遠東Garden City花園綠廊」版圖逐漸完整！先是露天餐廳D區5月底打頭陣登場，昨（26）日地下街美食區正式開幕。SOGO資深副總吳素吟透露，目前露天餐廳成績超乎預期，也看好地下街未來一年可達5000萬人流量，加上周杰倫、張惠妹演唱會助攻，估可帶來超過雙倍人潮，不過SOGO大巨蛋的最後一塊拼圖「C區3萬坪商場」，則要延至2025年Q4才會開門見客。SOGO資深副總吳素吟表示，「遠東Garden City花園綠廊」地下街可以直通捷運與文化體育園區，不過該區域已經閒置13年以上，許多民眾即便路過也不知道有這條商街，開幕前期的目標是先讓消費者習慣，並且著重在安全修繕，已排除漏水等問題，未來保守估計一年可達5000萬人流量。而今年5月底開幕的露天餐廳D區，截至目前也繳出超乎預期的成績，接下來周杰倫、張惠妹等巨星，12月將在台北大巨蛋接連開唱，SOGO預估可帶來超過雙倍的人流量。目前大巨蛋還有A區、C區尚未開幕，A區規劃為秀泰影城以及1、6樓的SOGO商場，預計將會如期在2025年5月登場；至於消費者最期待的「遠東Garden City」B區3萬坪SOGO商場，則會從原先公佈的2025年8月延至2025年第4季開門見客。雖然今年百貨業面對疫後出國潮衝擊，吳素吟樂觀表示，2024年下半年有週年慶大檔開跑，加上2023年下半年出國潮就已經開始，同期業績對比起來較樂觀，2023年遠東SOGO全台營收破500億元，每家店都正成長，仍看好2024年業績能突破500億元，有小幅度成長。