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3年沒上《衝衝衝》！蔡允潔曾被嫌無腦大舌頭　關心送暖楊繡惠

記者林奕如／台北報導

▲蔡允潔（最左）透露自己有3年沒上《天才衝衝衝》，有主動傳訊關心楊繡惠。林岱縈（左2起）、黃氏兄弟瑋瑋、黃氏兄弟哲哲。（圖／紅心字會提供）
▲蔡允潔（最左）透露自己有3年沒上《天才衝衝衝》，有主動傳訊關心楊繡惠。林岱縈（左2起）、黃氏兄弟瑋瑋、黃氏兄弟哲哲。（圖／紅心字會提供）
楊繡惠在臉書曝光上《天才衝衝衝》節目被綜藝大哥罵賤，她委屈到痛哭，女星蔡允潔今（27）日出席公益團體「紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》活動，她透露自己有3年沒上《天才衝衝衝》，有主動傳訊關心楊繡惠。她也說，之前曾被嫌醜、很無腦，現在要更努力。

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蔡允潔看到新聞後，自己還職業病放了，在家默默練習，如果是自已，當下會說什麼，「 一定也是當下想不出來，有見義勇為、見異思遷、見錢眼開等，其實見這個字不一定不好，之前有人說我有大舌頭和笨，但當媽媽後，我有進步很多了。」她也希望能上通告，「我有練習，拜託發工作給我吧！」

▲公益團體「紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》活動，號召藝人黃氏兄弟、林岱縈、莊錠欣、蔡允潔、卜星慧、《未來少女》日光之橙小分隊「ELL&s」等30位藝人，將展開巡迴全省校園。ELL&s團員：左起-閃閃Shan、艾許Ashlee、玉歆Theia、切里Cherry、若熙Rosie。（圖／紅心字會提供）
▲ELL&s團員閃閃Shan（左起）、艾許Ashlee、玉歆Theia、切里Cherry、若熙Rosie出席公益活動。（圖／紅心字會提供）
對於徐乃麟與楊繡惠之前的紛爭，蔡允潔也說，「這兩個大哥大姐都是我前輩，以我經驗都對我非常溫暖，我好希望他們像從從（唐從聖）跟乃哥（徐乃麟）同台和好，像瓜哥（胡瓜）說大家待這個圈子都是朋友。」

教師節即將到來，公益團體「紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》活動，號召藝人黃氏兄弟、林岱縈、莊錠欣、蔡允潔、卜星慧、《未來少女》日光之橙小分隊「ELL&s」等30位藝人，將展開巡迴全省校園，透過藝人現身說法、勵志分享、音樂演唱等方式，傳遞愛的正能量。

▲公益團體「紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》活動，號召藝人黃氏兄弟、林岱縈、莊錠欣、蔡允潔、卜星慧、《未來少女》日光之橙小分隊「ELL&s」等30位藝人，將展開巡迴全省校園。左起-楊曉帆、卜星慧、曲羿(曲曲)、凱伊（圖／紅心字會提供）
▲公益團體「紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》活動。楊曉帆（左起）、卜星慧、曲羿（曲曲）、凱伊。（圖／紅心字會提供）

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