8月景氣信號重返紅燈　國發會：第4季留意國際動盪

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▲8月景氣燈號拿下39分，較上個月增加4分，更創下從2021年11月，也就是34個月以來最高分數。（圖／國發會提供）

台灣7月受到凱米颱風放假效應，影響到該月生產及出口表現，景氣燈號一度翻為黃紅燈。8月甩開颱風效應，再加上國際手機新品備貨潮等利多，8月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，為34個月以来新高，景氣燈號翻回紅燈。8月景氣燈號拿下39分，較上個月增加4分，更創下從2021年11月，也就是34個月以來最高分數。國發會經濟處長邱秋瑩說明，8月一口氣增加4分，除了因為國際情勢較為動盪，也是因為7月有凱米颱風攪局造成出貨遞延，也造成工業生產受到影響。然而，她也指出，8月除了科技貨品受益於AI跟雲端伺服器需求創新高、新機備貨潮之外，傳統貨品也不惶多讓，金屬、機械、塑膠及石化品出口都有明顯回升。針對美國聯準會（Fed）調降兩碼對台灣出口影響，邱秋瑩表示，市場對於Fed降息出現兩派說法，但從結果論來看，近一週國際金融市場表現相當正向，投資人與研究機構均認為美國「軟著陸」機率升高，「如果美國經濟穩定的話，這個也有助於全球經貿的持續成長，台灣也可以因此而受益。」至於美國降息是否可能造成各國貨幣政策動盪，她則認為這影響層面很複雜，攸關啟動降息時程、降息進程、累積降息幅度，以及其他國家貨幣政策反應，認為台灣還是要密切觀察後續變化。針對今年4季仍有什麼不確定因素，她包含美國大選結果、美國未來降息進展、以色列與其他國家地緣政治變化，都可能會造成國際經濟環境動盪，「即使我們說今天是呈現紅燈，但還是提醒後續風險要注意。」景氣領先指標方面，實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、股價指數均呈現成長；製造業營業氣候測驗點、工業及服務業受僱員工淨進入率、外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數M1B則呈現下滑。景氣同時指標中的工業生產指數、製造業銷售量指數、電力（企業）總用電量、實質機械及電機設備進口值、工業及服務業加班工時、批發、零售及餐飲業營業額則均呈現成長。