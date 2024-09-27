推動全人全程健康促進　高市三大衛教主軸顧市民健康

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▲市長陳其邁與長者及青少年代表互動，點亮健康樹，象徵「點亮健康，活力高雄」，打造幸福健康城市。（圖／高市府衛生局提供）

▲市長陳其邁現身活動現場，與幼兒、青年及長輩們一起點亮「健康樹」，展現市府致力於守護市民健康的決心，邀請市民一起顧健康。（圖／高市府衛生局提供）

▲民眾參加現場趣味闖關遊戲，透過寓教於樂方式，提升市民朋友健康意識。（圖／高市府衛生局提供）

為維護全體市民健康及強化民眾健康識能，高雄市衛生局今(27)日舉辦「作伙瓏ㄟ雄健康：健康護一生，『闖』出新人生」衛教主軸宣導活動。市長陳其邁也現身活動現場，與幼兒、青年及長輩們一起點亮「健康樹」，邀請市民一起顧健康。陳其邁提醒市民朋友特別注意疾病的徵兆，能夠早期發現，從而促進身體健康。這次活動結合了衛生福利部三大宣導主軸，包括生命教育、傳染病防治以及兒童發展篩檢與聯合評估服務，透過一系列寓教於樂的活動，提升市民對相關健康議題的認知。活動現場設置了多個衛教闖關攤位，涵蓋兒童發展聯合評估、預立醫療決定、結核病及愛滋病防治等知識，並提供愛滋匿名篩檢及口腔癌檢查等服務。此外，與捐血中心合作，號召市民參與捐血救人的善舉，為社會貢獻一份力量。陳其邁表示，這次活動推廣健康教育，強調全人全程健康促進，從預防醫學的角度來落實疾病防治，讓各年齡層的市民能活得健康快樂，並提醒市民朋友特別注意疾病的徵兆，能夠早期發現，從而促進身體健康。衛生局也希望幫助市民在生活的每一個階段都能做出正確的健康選擇。此次活動宣導的三大主軸都是市民需要關注的重要健康議題：其中生命教育包含預立醫療決定、安寧緩和療護及器官捐贈三項政策，期望透過生命歷的討論，幫助市民打破對於死亡與善終議題的禁忌，讓更多人了解並做出符合自己和家人意願的健康決策。在傳染病防治方面，提醒民眾需防範愛滋、淋病、梅毒及M痘等透過性行為及親密接觸傳播的疾病，並持續加強對結核病的防治宣導，呼籲市民保持健康的生活習慣，並於返國後留意自身健康狀況。至於在兒童發展篩檢服務適用0到6歲兒童，尤其3歲前是關鍵黃金療育期，自113年7月1日起，未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，透過接受標準化篩檢工具訓練的醫師，給予適時的協助，幫助家長及早發現發展遲緩的跡象，讓有需要的孩子，能在健康照護與家庭呵護下長大。活動結束後，健康樹與宣導立牌會停留在市府一樓中庭至10月4日為止，歡迎市民蒞臨打卡並到雄健康臉書按讚留言，即可參加抽獎，欲了解更多活動詳情，請上高雄市政府衛生局官網或臉書「雄健康」查詢。