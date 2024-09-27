F1台中／首場F1賽車好天氣！山陀兒颱風也追不上　氣溫、降雨率曝

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▲以賽事舉辦的場地台中西屯區來說，10時至12時開放入場的時間，降雨機率僅有10％。（圖／中央氣象署）

台灣首場Red Bull Showrun Taichung即將於9月28日登場，頂尖車手讓你一睹競速風采，連即將生成的山陀兒颱風也追不上！明（28）日起受到外圍雲系影響，北部、東半部陣雨，尤其北部、宜蘭要防大雨，就是那麼幸運，台中剛好躲過「準山陀兒颱風」影響，整天時晴多雲，降雨機率最高才20%，氣溫攝氏26度至33度，舒適宜人，正好適合參加戶外賽事。據中央氣象署預報資料顯示，明（28）日受到東北風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，臺灣北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，以賽事舉辦的場地台中西屯區來說，10時至12時開放入場的時間，降雨機率僅有10％，溫度約29度至攝氏34度；下午12時至14時賽事舉辦期間，降雨機率為20%，可以留意午後局部短暫雷陣雨，高溫可達攝氏36度，整體還是偏悶熱，提醒民眾要在空擋時間補充水分，做好萬全準備。此外，規劃台中海邊景點旅遊的民眾，明天（28日）臺中沿海地區平均風力4至5雷雨區陣風8級，上午轉5至6雷雨區陣風9級，下午再轉6至7雷雨區陣風10級，船隻或沿岸活動，請注意安全。2024年9月28日（六）10:00 - 12:00 開放入場（請預留足夠時間入場，將有兩道驗票關卡）12:00 - 14:00 Red Bull Showrun Taichung🔴「由於現場將會進行交管封路，周遭停車場將都暫停開放，鼓勵各位搭乘大眾交通運輸工具前往會場，請提早出門，避免錯過精彩表演。：購買Ｎ區的民眾於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。：購買Ｓ區的於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。