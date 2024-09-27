陸軍空訓中心在大鵬灣展開特種水域跳傘

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▲27名訓員搭乘空軍C-130H運輸機，分4梯次自1250呎高度進行水域跳傘。（圖／記者莊全成攝，2024.09.27）

▲特戰官兵清晨6點執行水域跳傘訓練，一朵朵傘花在海面上綻放，畫面相當壯觀。（圖／記者莊全成攝，2024.09.27）

▲海邊的釣客意外成為「搖滾區」觀眾，近距離目睹了特戰官兵的精湛表現。（圖／記者莊全成攝，2024.09.27）

▲官兵跳傘在海面「著陸」後，立即由回收艇官兵協助接上橡皮艇。（圖／記者莊全成攝，2024.09.27）

陸軍教準部空訓中心（27）日清晨6點，在大鵬灣進行今年第二梯次「特種地形跳傘訓練班」的首次水域跳傘訓練。27名男女學員從空軍C-130H運輸機躍出，平穩降落於海面。隨後，海上回收組迅速以橡皮艇將學員接上，展現出訓練有素的實戰能力。為強化特戰部隊適應不同地形的作戰能力，陸軍空訓中心開設「特種地形跳傘訓練班」，以驗證學員在水域及複雜地形中的跳傘技巧及緊急應變能力。今（27）日進行海上跳傘的學員是今年第二梯次的受訓成員，繼第一梯次有3名女性參訓後，第二梯次再度有2名女性參與，展現出巾幗不讓鬚眉的英勇風采。跳傘官兵自屏東機場搭乘C-130H運輸機飛抵大鵬灣水域，在1250呎高空分5個波次進行跳傘訓練。一朵朵傘花在海面上綻放，壯麗景象引人入勝。由於水域跳傘受海面反射、環境氣候及波浪影響較大，官兵在空中難以辨識區域，且必須與鄰近隊友保持適當距離，落水後迅速解放身上的套帶以避免傘具覆蓋。這一系列複雜的技術要求，充分展現了官兵勇敢自我挑戰的精神與扎實訓練成果。在今日完成第一次水域跳傘後，「特種地形跳傘訓練班」學員下週還將進行第二次跳傘訓練，並於後續全副武裝穿戴鐵漢裝，使用MC-1B傘具進行兩次複雜地形跳傘。唯有通過這些嚴格的考驗，學員方能獲得象徵榮譽的「鐵漢傘」徽章，代表著他們具備了特種地形跳傘的作戰技能。