教師節龜記、大苑子、御私藏9大手搖買一送一！CoCo純茶20元有找

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▲教師節爽喝CoCo都可Uber Eats買一送一！2大杯純茶39元。（圖／CoCo都可提供）

▲大苑子「青森蘋果雪沙」大杯90元、「青森蘋果冰茶」大杯70元。（圖／大苑子提供）

▲Mr.Wish x Kakao Friends「橘哈啵啵」95元 ，購買指定搭配萊恩造型罐；「綠哈啵啵」95元購買指定搭配桃子造型罐。（圖／王品集團提供）

▲Mr.Wish x Kakao Friends聯名第二波週邊商品。（圖／Mr.Wish提供）

▲御私藏台北大巨蛋店開賣「台灣肉乾珍珠奶茶」80元，另有「炙燒布蕾黑龍奶」90元、「爆打渣男檸檬茶」80元。（圖／御私藏提供）

▲去年紐約時報廣場「珍奶節」，以炙燒布蕾黑龍奶奪冠的台南手搖飲「御私藏」插旗台北大巨蛋。（圖／御私藏提供）

慶祝教師節快樂！人氣9大手搖飲料買一送一優惠開喝，包括龜記茗品、大苑子、COMEBUY、Mr.Wish、功夫茶、康青龍、日出茶太、御私藏通通半價好划算！CoCo都可還有全門市現場、線上都可訂點餐「2大杯純茶39元」好康，相當於每杯20元有找，教師節必喝優惠一次整理告訴你。慶祝教師節，CoCo都可門市、外送都優惠，即日起至10月8日，在Uber Eats外送平台上可享「百香綠茶買一送一」；Uber One 會員再享「珍珠奶茶也買一送一」。今9月28日教師節，CoCo都可全門市現場、線上都可訂點餐都爽喝「2大杯純茶39元」，限定手採紅茶／茉莉綠茶／四季春青茶都可任選（原價70元）爽快幫大家省下31元，一杯手搖茶20元有找好快樂。提醒大家，優惠不併用、活動數量有限售完為止；商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準。龜記茗茶即日至10月8日，外送平台Uber Eats上點得到U花沫烏龍、U紅水烏龍都「買一送一」優惠。提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。大苑子全新推出清甜水果系飲品「青森蘋果雪沙」、「青森蘋果冰茶」，使用「日本第一的蘋果王國」青森縣的紅玉蘋果汁特調，「青森蘋果雪沙」以綿密輕冰沙口感搭配愛玉凍，酸甜爽口又好嚼；「青森蘋果冰茶」則將青森紅玉蘋果汁搭配醇厚回甘的錫蘭紅茶，順口清爽。今最後一天開搶APP專屬優惠券，可以喝青森蘋果雪沙「現省10元」。而龜記茗茶教師節則可透過Uber Eats外送平台，開喝埔里百香果綠、百年仙草甘茶都「買一送一」優惠。提醒大家，優惠喝到10月8日，品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。COMEBUY即日起至10月8日， 在外送平台Uber Eats上開喝荔枝玉露、蜂蜜紅茶、招牌奶茶等指定飲品通通可享「買一送一」優惠。提醒大家，優惠品項不只這樣，建議民眾找找自己的APP，以畫面標示參加分店、品項為準。人氣手搖飲Mr.Wish鮮果茶玩家與Kakao Friends聯名第二波！還推出台灣雲林崙背產的哈密瓜冰沙飲品，萊恩角色造型罐盛裝「橘哈啵啵」，喝的到橘哈密瓜的濃郁香甜；桃子角色盛裝的「綠哈啵啵」則有著清新香氣。雙雙以冰沙質地融合香醇鮮奶、再加入脆口晶球，邊喝邊啵啵好療癒。Mr.Wish x Kakao Friends聯名限定造型罐，共推出5款造型蓋隨機配合8款瓶身，記得造型罐只會搭配指定新品販售；即日起於Mr.Wish購買「綠哈啵啵、橘哈啵啵、芒果奶露、桃氣啵啵」飲品都能獲得造型罐。還有Kakao Friends限定輕巧保冷袋、淘氣文件夾、冷飲隨行杯、及附有Kakao Friends超萌角色皮革卡套的萌萌帆布包等週邊商品可加購（數量有限，售完為止）。即日起至10月8日，Uber Eats外送平台還點得到「鮮粒百香綠買一送一」，消費滿200元加碼送「高山青茶」。提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。功夫茶即日起至10月8日，在Uber Eats外送平台上點得到蜜桃胭脂紅茶、翡翠檸檬綠茶都「買一送一」優惠。提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。康青龍即日起至10月8日，在外送平台Uber Eats上開喝清檸綠茶、御香烏龍青茶、伯爵奶茶、仙凍黑奶茶都「買一送一」優惠。提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。📌日出茶太台南人氣手搖飲料「御私藏Cozy Tea Loft」北上插期大巨蛋B2展店，去年9月曾在紐約時報廣場舉辦的「珍奶節」中，以「炙燒布蕾黑龍奶」奪下冠軍，還獲得紐約市長邀約、成為官邸party飲品，現在台北也能喝到了，濃郁奶味融合茶香還加了Q彈珍珠，最上層的布蕾經過炙燒散發迷人香氣。還有選用整顆屏東九如綠檸檬，高速爆打將檸檬的香味層層捶打堆疊爆發的「爆打渣男檸檬茶」也是人氣必喝，搭配原生青茶還撒入些許海鹽畫龍點睛。御私藏還打造了聽都沒聽過的「台灣肉乾珍珠奶茶」，在香濃珍奶中加入肉乾切丁，除了奶香、茶香還吃得到肉乾香，實在好獵奇。歡慶御私藏台北大巨蛋門市試營運優惠開跑，即日起至10月6日上午11:00-12:00推出「炙燒布蕾黑龍奶買一送一」；即日起至10月30日則有爆打渣男檸檬茶「買二送一」（外送皆不適用）。