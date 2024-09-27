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9月27日大樂透頭獎3.2億！最新獎號出爐　「中秋百萬紅包」剩22組

記者潘毅／綜合報導

▲大樂透第113091期今（27）日晚間開獎，由於已經連續9期槓龜，本期頭獎上看3.2億元。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透第113091期今（27）日晚間開獎，由於已經連續9期槓龜，本期頭獎上看3.2億元。（圖／記者林調遜攝）
大樂透第113091期今（27）日晚間開獎，由於已經連續9期槓龜，本期頭獎上看3.2億元，獎號為02、03、05、21、45、49，特別號為47，另外今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，目前還剩下22組尚未送出，提醒各位彩迷們趕緊拿出彩券，看看是否幸運中獎！

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🟡9/27完整中獎號碼

大樂透獎號：02、03、05、21、45、49，特別號為47。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

今彩539：03、27、34、37、39。

3星彩：973。

4星彩：5658。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

▲威力彩下期獎金上看17.5億，對此，小孟老師分析指出，「4大星座」16日中獎運最大。（圖／NOWnews資料照）
▲台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，還剩下22組尚未送出。（圖／NOWnews資料照）
今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。9月3日起，除了大樂透當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號，每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。

若民眾幸運對中大樂透加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月18日為止。

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