降息利多！債券怎麼選？專家：同時佈局「這2種」賺價差領高息

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降息循環啟動，專家表示，如今存債成為顯學，投等債今年已流入3274億美元，在債券種類的選擇上，建議以長天期公債賺價差，並同時佈局投資級公司債領高息。美國聯準會9月正式啟動降息循環，投資界掀起「斜槓風」，不少股民流行兼差當債主，法人機構指出，投等債截至9月18日，已連續第33周獲資金淨流入，去年流入2691億，今年已流入3274億美元，買債已是市場顯學，特別是「投資等級債」。不過，債主們近期最大的擔憂莫過於，美債ETF為何還沒漲？有網友在臉書發文表示，美債連跌多日，他存得心好累，卻仍咬緊牙一張不賣，底下留言紛紛給出正面回饋「賺錢是耐心等待出來的」。專家指出，試舉2019年降息為例，大約在降息前半年，美國公債殖利率就會先提前反應降息的預期，出現震盪下行，直到7月開始降息，能看到殖利率微幅反彈，但隨著降息碼數越來越多，殖利率會再度向下，債券價格跟殖利率成反向相關，因而先上漲後拉回盤旋，再向上續攻，這時的低點反而是進場好時機，提早卡位才是王道，迎接長波段的降息循環行情。至於債券種類多元，該怎麼選擇？ETF達人分析，在美國經濟到底是軟著陸還是硬著陸尚未有定論前，比較建議以「長天期公債」及「投資級公司債」同時布局，前者賺價差、後者領高息。