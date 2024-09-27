跨網絡整合發揮高效毒防力　陳其邁盼打造無毒健康城市

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高雄市市長陳其邁今(27)日主持毒品防制會報，除肯定市府毒品防制網絡的整體表現與成效，並期許未來能從政策制定、執法強度、宣導教育及輔導各方面，建構完善且高度整合的的毒防體系，發揮強韌有效率的毒防力，以因應新興毒品型態的快速變化，期勉跨網絡攜 手合作，有效打擊毒品犯罪、貫徹毒品防制政策，共同努力打造無毒的健康城市。至於，對青少年及社會的威脅，陳其邁也表示，建立多元快速的應對機制，全面加強前端預防宣導的工作，結合中端緝毒及後端輔導，適時調整政策與執法措施，提升毒品防制工作，阻斷毒害。針對新興毒品崛起，多樣化及快速變化對公共衛生與法律構成重大挑戰，造成健康及家庭與社會治安問題，行政院業於 113 年 8 月 5 日公告依托咪酯(Etomidate)為毒品危害防制條例列管之第三級毒品，為強化防制依托咪酯、K他命等新興毒品之推陳出新，有效遏止危害，陳其邁也要求各毒防網絡單位納入新興毒品危害防制議題加強宣導，同時結合轄管場域及多元管道強力預防，並結合查緝溯源斷根，以發揮毒防成效。陳其邁也特別感謝這屆毒防會報的各位府外委員熱忱協助，共同推動高雄市毒品防制工作，展現高雄市跨網絡緊密合作的整體毒品防制力量與良好成效。也強調，全面配合落實行政院院長卓榮泰宣示的新世代反毒策略行動綱領第三期工作，以「阻斷供需」、「減少毒害」、 「穩定復歸」及「抑制再犯」為四大主要目標，期勉跨網絡攜手合作，有效打擊毒品犯罪、貫徹毒品防制政策，共同努力打造無毒的健康城市。