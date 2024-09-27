山陀兒颱風誕生秒發威！估這時間「海陸警齊發」　暴風圈踏上2地

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▲下週二、下週三（1日、2日）雨勢最劇烈，北部、宜蘭有豪雨以上等級。（圖／中央氣象署提供）

日本南方海面TD22熱帶性低氣壓，預估最快在今晚至明天清晨將生成今年第18號颱風「山陀兒」，會以V字路線前進，生成即非常靠近台灣，中央氣象署預估最快週日下半天到下週一上半天（29日、30日）有機會發布海警，陸警則有機會落在下週一（30日），影響最劇烈的時間點在下週一至下週三（30日至10月2日），且預估侵襲台灣時已增強至中颱，暴風圈有機會觸陸，尤其北部、東半部要特別注意。中央氣象署預報員張竣堯表示，TD22熱帶性低氣壓預估今晚到明天清晨會增強為「山陀兒」颱風，明（27）、28日兩天，受東北風增強及其外圍雲系影響，迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨或雷雨，且北部及宜蘭降雨較持續、明顯，在基隆北海岸、大臺北及東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後對流發展旺盛，嘉義以南地區有局部較大雨勢發生的機率。山陀兒颱風生成後，將在週日（29日）下半天逐步北上接近台灣，北上的角度決定靠近台灣的距離，將以V字路徑前進，週末兩天都受到外圍雲系影響，下週一（30日）北部、東半部有局部大雨，各地有間歇性雨勢。，中部山區、花東也有局部大雨。北轉的角度是影響台灣風雨的重要觀察點，民眾週末兩天可關注颱風最新動態。山陀兒颱風來勢洶洶，預估發布海警的時間有機會在週日下半天至週一上半天（29日、30日），陸警在下週一（30日）之後都有機會，暴風圈有機會在下週二觸陸，北部、東半部首當其衝，不過後續路徑仍有變數，需待颱風生成後會有更準確的預報。颱風下週四（3日）逐漸遠離不過仍受颱風外圍環流影響，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨。下週五（4日）迎來入秋後第一波東北季風，北台灣、宜蘭有感降溫，低溫來到攝氏21度至22度，其他地區低溫攝氏23度至25度，有機會冷到下週末。至於東北季風是否有機會與山陀兒颱風產生共伴效應，張竣堯說明目前看來，颱風比較接近台灣，會以本身外圍環流為主，不會有其他間接效應出現。