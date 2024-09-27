三大公會北中南辦綠電買賣媒合會　綠電媒合專區10月底上線

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台灣綠電需求孔急，如何讓「企業買得到綠電、業者賣得出綠電」是一大解決途徑。再生能源公會、光電系統公會及電電公會三大公會近期在北中南舉辦「2024年綠電買賣媒合會」，吸引上百家企業爭相報名參與；再生能源公會也預告，10月底將開放綠電媒合平台專區，企圖打造國內最大規模的綠電交易媒合新契機。中華民國再生能源商業同業公會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會，以及經濟部標準局在北中南舉辦「2024年綠電買賣媒合會」 台中場、高雄場已分別召開，台北場則在今（27）日舉辦。再生能源公會會中介紹公會官網10月底上線的「綠電媒合平台」及推廣委員會說明售電產業發展，並邀請金融業者與售電業者分享買賣綠電需求及綠電信託服務等，開啟國內最大規模的綠電交易媒合新契機。再生能源公會理事長，同時身兼光電系統公會副理事長胡惠森指出，他深刻了解企業希望買到便宜綠電的心聲，除了積極推動綠電媒合平台，下一步將拜會六都、各縣市及八大工商團體，盤點全國實際的綠電供需數據，以公平、公開方式建置綠電交易平台，讓綠電買得到、賣得出去。光電系統公會理事長廖禎松表示，此次由再生能源公會推動，結合光電系統公會、電電公會分在北、中、南地區聯合舉辦2024年綠電買賣媒合會，希望能打通企業和售電業者之間的互動橋樑。標準局副組長楊禮源指出，國內綠電交易自2017年首創綠電憑證平台（T-REC）累計至今年9月底止，綠電交易憑證已突破566萬張，相當約56.6億度綠電完成轉供，用戶端也達到353個用戶、案場數更突破1312個，同時，售電業者家數也來到78家。而政府積極投入綠電自由交易市場，三波段釋出小額綠電給中小企業、近期將推動離岸風電競價機制，以及先前開放太陽光電「三轉一」有效導引86億度綠電投入市場。