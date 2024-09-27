SOGO全台最大日本展！職人現做鯛魚燒60元　一趟吃遍北海道至沖繩

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▲遠東SOGO忠孝館「秋季日本展」今（27日）起至10月13日開跑，現場共集結近百家品牌。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲每年熱銷的「CREAM DOWA」北海道純鮮乳霜淇淋回歸。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲鹿兒島的日本職人現場實演的「蒸氣屋」現烤多拿滋，原味／每日限量口味必吃。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲遠東SOGO忠孝館日本展，一連17天帶來日本全國及日本各地人氣甜點、百年名店。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲遠東SOGO忠孝館秋季盛事展開「日本全國美食暨逸品展」。（圖／官方提供）

全台最大日本展開跑了！ 遠東SOGO忠孝館今（27日）起至10月13日展開秋季日本展，一連17天帶來日本全國及日本各地人氣甜點、百年名店、海陸珍饌及工藝品，現場還有日本職人現做美食，人氣鯛魚燒只要60元起，開展首日就引發排隊潮。SOGO表示去年日本展兩週業績進帳5000萬，今年以相同的目標努力，一口氣引進北海道至沖繩特色商品，讓民眾免出國，逛展一趟就能嚐遍日本各地美食。遠東SOGO忠孝館「秋季日本展」今（27日）起至10月13日開跑，現場共集結近百家品牌，其中美食帶來18家初登場新商品，同時還有17家日本職人現場實演，，帶給消費者味覺、視覺都滿分的美食饗宴。SOGO表示，去年日本展兩週創下5000萬業績，今年以同樣的目標努力，以商品最多、最齊全為目標，一口氣引進北海道至沖繩特色商品，打造全台灣最大日本展，忠孝店今年截至目前業績成長約1%，期望日本展加上年底週年慶大力助攻後，年度業績相較去年可成長至2%。遠東SOGO忠孝館「秋季日本展」邀請日本職人現做現賣，首推來自德島的「鳴門鯛燒き阿波や本陣」鯛魚燒，開展首日就吸引民眾排隊，每份只要60元起，同時也有秋季限定口味「栗子紅豆」（80元）；以玉子燒聞名的「神奈川松下本店」，除了饕客喜愛的松露玉子燒外，秋季帶來新品-咖哩蛋包飯；當然還有每年熱銷的「CREAM DOWA」北海道純鮮乳霜淇淋回歸；來自鹿兒島的日本職人現場實演的「蒸氣屋」現烤多拿滋，原味／每日限量口味必吃。此次也特別企劃日本全國伴手禮大集合，包括日本人票選金澤必買伴手禮第一名的「中田屋」，店內最著名的招牌和菓子「金鍔餅」；還有「神戶本高砂屋 Ecorce法蘭酥」、福岡必訪的百年菓子屋「石村萬盛堂 鶴乃子棉花糖」等，也別錯過大阪經典和菓子代表首推羊羹，特別帶來初登場的「河內駿河屋」，各式羊羹送禮自用兩相宜，其他耳熟能詳的東京芭娜娜香蕉蛋糕、福砂屋長崎蛋糕，北海道柳月也於SOGO獨家販售10入的「紅豆奶油夾心餅乾」。活動期間於指定日期消費滿1000元，可兌換日本製有田燒、和風提袋及陶瓷烤盤等消費禮；此外持快樂購卡於12F活動會館（含11F特別物販區）當日累積消費滿2000元（含）以上，就有機會抽中頭獎「星宇航空台北-日本不限航點雙人來回經濟艙機票」（價值72000元）。同時於12F長崎物產區當日累積消費滿500元（含）以上，則有機會抽中「台灣虎航 台北-福岡雙人來回機票」加「JR Pass北九州鐵路雙人周遊5日券」加「長崎酒店一泊二食雙人住宿券」(價值60375元)；另外於和歌山物產展區消費滿1000元還可獲得和歌山限定好禮。此外，新光三越台北南西店即起開跑「第十四回日本商品展」，至10月8日前精選超過50家日本超人氣商品，包括令人看了食指大動的「職人實演 美食巡禮」、「現做美饌 街邊小食」屋台系列、還有超人氣初登場的「甜蜜物語 菓子專賣」，還有西川流日本舞踊表演不容錯過。這次日本商品展也規劃「日式體驗滿額抽」，活動期間於新光三越日本商品展持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP過卡單店單筆刷滿1000元即可獲得「相鐵GRAND FRESA台北西門雙人房單晚住宿券乙張」抽獎機會一次，單筆滿2,000元以上即享抽獎機會兩次，依此類推（每會員ID限中獎一次，全台限量10名)。活動還有持新光三越日本商品展持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP過卡單店單筆刷滿2000元即可獲得「日本航空：桃園-成田來回機票1張＋千葉県MARROD INTERNATIONAL HOTEL NARITA 單晚住宿一名」抽獎機會一次，單筆滿4,000元以上即享抽獎機會兩次，依此類推（每會員ID限中獎一次，全台限量10名)。