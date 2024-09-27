準山陀兒颱風最新狀態！鄭明典揭「6字形」關鍵特徵：發生共伴

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▲位於琉球南方海面熱帶性低氣壓TD22，預計將發展為今年第18號颱風「山陀兒」。（圖／中央氣象署）

目前位於琉球南方海面熱帶性低氣壓TD22，預計將在今（27）晚至明（28）日清晨間發展為今年第18號颱風「山陀兒」，預計其外圍外圍環流將在週日影響台灣，下週一至週三影響台灣最大，預測強度為中度颱風。對此，前氣象局長鄭明典也描繪出TD22目前的「6字形」狀態，解釋「颱風與東北季風發生共伴」的細節與原理。今（27）日下午鄭明典發文表示，現在第22號熱帶性低氣壓，這個熱低的對流雲還很「離散」，環流尚未完全整合，所以離颱風強度還有些差距。只是為說明「共伴效應」起見，先把約略的主環流區域用大圓圈起來，大圓的北方還有一條弧狀的對流雲帶，這條雲帶和大圓組成一個「6」字形。鄭明典解釋，其中北方這條弧狀對流雲帶，是低壓外圍與東北風輻合產生的雲帶。這樣的「6」字形特徵和相對的風場配置」，一般天氣討論就不提「共伴效應」，而為說明的目的，可以說最後鄭明典也提到，不久前聽到有人問「共伴效應」不是說兩個颱風手牽手一起來嗎？讓他感到相當有趣，雖然自己完全沒想過，但文字上好像也說得通，只是氣象上的共伴效應是「颱風與冷高壓東北季風共伴作用」的簡稱，而非兩個颱風手牽手。