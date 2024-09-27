楊繡惠被徐乃麟罵賤事件燒2天！華視《天才衝衝衝》正式發聲明

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▲籃籃傳200字訊息安慰，楊繡惠今直播邊讀邊落淚。（圖／楊繡惠直播）

楊繡惠臉書自曝在節目《天才衝衝衝》被綜藝大哥徐乃麟罵賤，直播委屈痛哭，連日引起軒然大波，徐乃麟強勢不道歉，今（27）日再轟「不要硬栽贓」，楊繡惠則是低調不願再多說。對此，《天才衝衝衝》製作單位繼昨日臉書聲明，今華視發出聲明，「錄影過程中所有參與者均無蓄意冒犯他人之情事。」楊繡惠在臉書說委屈，直呼已經不要上此節目，等於開戰徐乃麟，徐乃麟連日態度強硬不道歉，更轟「不要硬栽贓」，楊繡惠今則低調：「我沒話說了。」而《天才衝衝衝》和楊繡惠、阿翔、籃籃一起主持《綜藝新時代》都屬於同一家製作公司「大藝娛樂」，外傳楊繡惠恐丟主持棒，她也做好隨時退休準備，大藝娛樂回應澄清，「繡惠姐與《綜藝新時代》配合良好，合作愉快，會繼續一起到全台灣甚至亞洲地區，體驗職人工作、介紹美食，把各地職人的辛苦與認真帶給觀眾。」楊繡惠今中午開直播，提到之前帶爸媽去大陸旅行，看到岳飛廟前面跪著秦檜，大家憤恨地吐口水，她有感而發，「虎死留皮，人死留名，做人要頂天立地。」她讀籃籃送暖的訊息落淚，籃籃訊息中提到：「姐，妳是很棒、很真性情又溫暖的人。當我受傷的時候妳在照顧我，今天妳受到傷害，我也想好好陪在妳身邊。」針對《天才衝衝衝》錄影環節，造成紛擾討論，華視已向節目製作單位、主持人等進行多方了解。錄影過程中所有參與者均無蓄意冒犯他人之情事。基於避免造成冒犯或誤解的疑慮，華視未來會更注意確保錄影工作環境及節目內容品質。