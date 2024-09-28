短今的5件事！是啦啦隊乃哥　藝名來自《大長今》、個人技超荒謬

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▲短今因為偶像是彭政閔，特地選了和他一樣的23號背號。（圖／短今 IG）

▲短今因為勝負欲超強，被梁赫群說是「啦啦隊的乃哥」。（圖／短今 IG）

中華職棒中信兄弟隊球員周思齊，在引退賽一句「兄弟齊心，大家都愛短今」，讓中信兄弟啦啦隊員短今也跟著一起成為熱門話題。短今擁有173公分的高挑身材，加上甜美的外表，讓她人氣高居不下。《NOWnews今日新聞》整理了你可能不知道的「短今5件小故事」，像是背號是為了致敬偶像彭政閔、藝名由來跟韓劇《大長今》有關、個人技是用腳自拍、在節目上因為不想輸給學妹當場劈腿痛到哭、還有被戲稱是「啦啦隊的乃哥」等等。短今在2016年加入中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，當年季初的票選活動，就一鳴驚人和峮峮一起成為新人王。而短今之所以選擇23號作為背號原因，除了因為自己的生日以外，另一個原因就是因為偶像彭政閔的背號正是23號，期許自己也能成為像恰恰一樣的標竿人物。許多人都會好奇「短今」這個特別的藝名，是從何而來的？她本人曾親自解答過：「因為以前有一部韓劇叫《大長今》，同學說覺得我長得像《大長今》裡的李英愛，所以就幫我取了一個綽號叫作『小短今』，之後就一直沿用到現在。」仔細看看短今的五官，還真的和李英愛有幾分相似，散發著一股古典美呢！短今外表看似是個氣質美女，但其實超級不計形象、是個人來瘋的綜藝魂，常常讓其他成員和球迷都被逗樂，在某次上綜藝節目《同學來了》時，節目組問她有沒有什麼大家不知道的隱藏技能，短今想了很久突然靈光乍現自己的腳趾大拇指很靈活，好像可以用腳趾夾住手機自拍，因此這個神奇的個人技就誕生了，荒謬到Passion Sisters其他成員笑成一片，短今還放話：「偶像包袱是什麼東西，能吃嗎？」真性情又勝負欲超強的短今先前在《女孩好野》中，被梁赫群說是「啦啦隊的乃哥」，因為激不得、輸不起！短今對此笑說自己沒有輸不起，只是不能輸。然而這樣的短今其實常常是個遊戲黑洞，在《天才衝衝衝》裡頭，首次登場就以呆萌的表現，讓觀眾直呼：「傻得很可愛！」短今在Passion Sisters已經是大前輩，面對後輩來勢洶洶可是沒在怕。在和學妹小迪（冼迪琦）一起登上《小姐不熙娣》時，聽到觀眾都是來幫小迪加油的，除了開玩笑嗆聲以外，她也在大家的激將法下展現了「劈腿」大招，然而因為毫無準備就劈下去，讓她痛到當場哭出來：「我剛剛真的被激到，想說不能輸，我沒有拉筋，拉到右腳了。」超拚命的表現讓主持人和來賓都嚇翻的同時又忍不住爆笑。