F1台中Red Bull Showrun28日開跑！票價、交通與轉播資訊等一次看

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10:00 - 12:00 開放入場

12:00 - 14:00 Red Bull Showrun Taichung

▲Red Bull Racing一級方程式賽車場域圖（圖／取自大玩台中官網）





▲即將來台參加 Red Bull Showrun的日本籍車手角田裕毅駕駛 Visa Cash App RB VCARB 01 於9月22日的新加坡大獎賽，以第12名完賽。（Red Bull 提供）

▲Red Bull Showrun Taichung活動即將在9月28日、在七期市政路進行封街展演，屆時由隸屬Visa Cash App RB F1車隊的日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）來台駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行表演，不過才開賣短短3分鐘，3萬張門票就賣光，網路上也有多名網友求票，黃牛票滿天飛，傳出500元門票一舉漲到3500元。（圖／Red Bull提供）

▲Red Bull Racing一級方程式賽車交通接駁資訊（圖／取自大玩台中）





F1降臨台中！台灣首場Red Bull Showrun Taichung將於明（28）日在台中市舉辦，一級方程式賽車（英語：Formula One，也叫Formula 1或F1），是由國際汽車聯盟所舉辦的最高級別的賽車賽事，F1賽季則包括一系列的比賽，通常這些比賽被稱為「大獎賽」，賽事會在專門修建的賽道上進行，部分情況下也在臨時封閉的普通道路上進行，Red Bull Showrun Taichung 即將於本週六（28日）於台中市政路封街舉辦，預計吸引3萬名觀眾親眼目睹賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，近距離感受 F1 賽車飛馳的震撼。車迷朋友也能於Red Bull LINE官方帳號、TVBS 42歡樂台，以及愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv) 觀賞精彩的封街賽車展演轉播。TVBS 42歡樂台、中華電信MOD愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv)Red Bull LINE官方帳號2024年9月28日（六）臺中市政路前（封街展演）500元（可購買區域為 N2 - N7 ＆ S1、S3 - S5，各區皆為站席）～ 9月27日（五）中午 12:00ibon 售票系統網站、7-11 門市 ibon 機台每人限購 4 張由於現場將會進行交管封路，周遭停車場將都暫停開放，鼓勵各位搭乘大眾交通運輸工具前往會場，請提早出門，避免錯過精彩表演。「市政府站」：購買Ｎ區的民眾於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。「水安宮站」：購買Ｓ區的於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。如自行開車前往之觀眾無法就近停車，可將車輛停於水湳大型停車空間， 包含創研21、創研22、創研26與中央公園南側停車場，並於經貿大鵬路口搭乘接駁車前往會場。