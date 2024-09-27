強烈颶風海倫侵襲！美國6州宣布進入緊急狀態　逾220萬戶停電

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4級強烈颶風「海倫（Helene）」於美國當地時間26日晚間登陸佛羅里達州西北沿岸，是佛羅里達灣歷年遭遇的最強風暴，雖然海倫在借接觸陸地後強度逐漸減弱，但所挾狂風暴雨已在多地帶來災情，有6個州宣布進入緊急狀態，已至少造成超過220萬戶停電。根據美國《CNN》報導，海倫26日晚間登陸後，強度逐漸減弱，於美國當地時間27日凌晨已經降為熱帶風暴，但中心風速仍可達到時速70英里，目前仍在緩慢穿越喬治亞州，繼續向北移動。海倫所到之處造成災情，佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、阿拉巴馬州、維吉尼亞州都已宣布進入緊急狀態，暴雨狂風對房屋和基礎設施造成了大規模破壞，許多道路淹水無法通行，至少6000萬人收到暴風警報，各地警消人員頻頻出動救人，截至美國當地時間27日凌晨5點，造成超過220萬戶停電，其中以海倫登陸的佛羅里達州災情最慘，有近122萬戶停電。目前傷亡統計尚未確認，但已知至少有3人因風暴死亡，且海倫離開後帶來的洪水、土石流、山崩等災情並未結束，美國國家颶風中心表示，大雨帶來的洪災以及沿海地區水面上升的危險程度仍是危及生命等級，佛羅里達州甚至警告那些不願撤離的民眾，最好拿奇異筆在腿上寫下自己的名字和出生日期，意思是方便救援人員收屍聯絡家屬。