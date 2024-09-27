黃紹庭搜索前搞失蹤　羅旺哲嘆：恐讓人覺得「心虛」、觀感難救

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國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭遭控涉浮報助理費，檢調26日前往服務處及住家搜索，卻傳黃早已搭機前往中國廈門。雖然黃紹庭今（27）日發表聲明，強調絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事，但媒體人羅旺哲卻認為，黃第一時間搞失蹤，恐讓人覺得「心虛」，觀感難救。羅旺哲今（27）日在臉書貼文中指出，黃紹庭議員如果一開始就選擇面對檢調，或許風波不會搞得這麼大，但黃卻在搜索前人間蒸發，留下父母跟辦公室人員被約談。除了讓外界對這位政治人物的誠信，留下更多疑問，也讓整個新聞討論度變得「有料」。羅旺哲認為，本來一、兩天新聞，或許也沒什麼人關注，但消失一整天，直接讓大家不得不關注，引爆話題。羅指出，黃紹庭回國現身後，一定被媒體追著跑。即便現在隔空澄清，也很難扭轉印象，對自己更傷。有罪、無罪，法律會給出答案，但這麼大的事，第一時間搞消失，恐怕讓人覺得「心虛」，觀感難救。