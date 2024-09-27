金智媛疑似被吃豆腐？穿深V禮服走紅毯　慘遭男子「緊貼跟隨」

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▲金秀賢（右）、金智媛（左）兩人在今年年初一起合作浪漫愛情電視劇《淚之女王》風靡亞洲，兩人的人氣都更上一層樓。（圖／翻攝tvN）

▲緊緊貼著金智媛的男性，似乎是寶格麗珠寶韓國區的總經理，不過毫無邊界感的距離，依然讓粉絲相當生氣。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

南韓女星金智媛，今年年初與金秀賢合作浪漫愛情電視劇《淚之女王》風靡亞洲，飾演女主角「洪海仁」的她也再度翻紅，創下事業高峰，代言、片約不斷。近日還正式宣布成為奢侈品牌寶格麗的韓國大使。不過，卻有眼尖的粉絲發現，昨（26）日，金智媛出席品牌活動時，一名男子緊貼她身後，疑似「偷吃豆腐」，畫面流傳開後也讓粉絲直接氣炸。昨日金智媛現身首爾參加寶格麗珠寶的站台活動，身著一襲白色深V禮服出席的她一到場就是全場焦點，罕見小露性感的她氣場全開，配上全套的品牌項鍊、耳環，把她大氣的五官襯托得更加精緻高雅，讓粉絲們忍不住狂讚：「根本是洪海仁本人」、「天哪女神降臨！」、「全世界最適合寶格麗的女人出現了」。不過，在拍攝合照的環節時，卻有一名身著西裝的男子緊緊貼在金智媛身側與背後，幾乎都要將她靠進懷裡。雖然事後有粉絲出來解釋該男子似乎為寶格麗韓國區的總經理，但毫無邊界感的互動還是引來一陣怒罵：「是經理就能靠這麼近嗎？」、「合照沒什麼，但這個距離好讓人不舒服」、「算性騷擾了吧？」雖然也有部分人認為把事情想得過於嚴重，不過是貼近一點合照而已，但也不怪粉絲們反應過於激烈，不只南韓，各國的娛樂圈中女星遭到異性偷拍、性騷擾、揩油、吃豆腐的事件就層出不窮，特別是韓國、日本的情況最為嚴重，而多數女藝人礙於外界輿論的壓力，大部分時後都不會聲張此事，粉絲的出發點也在於擔心自己心愛的偶像受到不平等的歧視與對待。