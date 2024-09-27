男歌手飛到泰國找靈感！為1物竟「暈船了」：想留給自己重要的人

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▲尚融飛往不同城市尋找愛情浪漫靈感，結果因為吃了布朗尼蛋糕，意外寫出暈船情歌。（圖／索尼音樂提供）

喜歡實驗各種音樂風格的怪潮音樂才子Shawn尚融，在詞曲創作、編曲及製作領域表現卓越，與韋禮安、陳珊妮、許富凱、Ozone等人合作都大受好評。近來他推出全新單曲〈一年四季都為你開花〉，透露他為了尋找靈感特別飛到泰國曼谷，吃到朋友推薦的布朗尼之後，因為「想把這份美好都獨留給自己重要的人。」因此有了靈感，才創作出這首歌曲。Shawn尚融在首張創作專輯《DOCASA》中重新定義怪潮音樂，展示自己獨特的音樂創作天賦，開創了屬於「尚融式」的音樂新世界。今年年中推出洗腦心動創作〈一個不小心〉，在網路上發燒，也即將突破百萬點閱。而現在Shawn尚融開啟全新的音樂創作之旅，將飛往不同城市尋找愛情的浪漫靈感，並把這些靈感化作歌曲，首站他飛行2533公里抵達曼谷，交出一首全新暈船情歌〈一年四季都為你開花〉。Shawn尚融選擇飛往曼谷，是因為他平時會關注泰國的影視、娛樂和音樂，想到曼谷更了解當地的市場，這也是他第一次到曼谷旅行。他搭船遊鄭王廟、去大型的恰圖恰市場，也愛上當地的芒果糯米飯配椰子水，笑說：「每天睡前都要吃一份！」而這次到曼谷除了旅行，Shawn尚融將在曼谷迷人霓虹燈下感受到的暈船之情和最珍貴的心意，送給每一位最愛的粉絲。只是這首歌的誕生，竟然是因為他吃到超級美味的布朗尼蛋糕，Shawn尚融說：「朋友推薦的布朗尼口感扎實，可可味道濃郁，還有加當地的特殊香料，因為真的太好吃了，所以想把這份美好都獨留給自己重要的人。」也是因為這個想法，他才寫出暈船情歌。身為歌曲製作人，Shawn尚融在編曲上特別花心思設計前奏和間奏的和聲，希望聽眾一聽到歌曲就能被那些迷幻般的和聲吸引。歌曲副歌的安排特別能引起共鳴，他表示，未來在演出現場的時候，希望聽到粉絲們和他一起大聲唱！他也透露，曼谷只是他音樂創作之旅的首站，未來將前往更多城市，帶來全新的歌曲和靈感，敬請大家拭目以待！