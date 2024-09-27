石破茂將任日相帶來「石破shock」！日經225指數期貨急墜逾2000點

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日本自民黨總裁選舉投票今（27）日舉行，最終由前幹事長石破茂贏得總裁寶座，按照慣例，石破茂也將成為新任日本首相。這引發市場敏感反應，石破茂確定勝選當下，日圓匯率由貶轉升，從1美元兌146日圓，大幅拉升至1美元兌143日圓區間。而大阪日經225指數期貨則在傍晚一度急跌超過2000點，出現所謂的「石破shock」。日本股市今日上漲904點、約2.32％，最終以39830點作收。不過，大阪日經225指數期貨卻在傍晚開市後走低，一度重挫超過2000點。日本《產經新聞》報導表示，經濟安全保障擔當大臣高市早苗被認為是積極財政派，市場期待高市早苗若成為日本新首相，可望透過大幅擴張財政支出、要求日本央行停止升息來拉抬經濟，如今希望落空，導致日經指數期貨出現大幅拋售潮。石破茂在競選期間曾明確表示，金融政策的運行應「尊重日本央行的獨立性」，並對日本央行升息持肯定態度。三井住友德思資産管理的策略師市川雅浩表示，「石破茂重視財政重建，並表示有意強化對股票出售收益等金融所得課稅，投資人對此感到不安」，市川雅浩預言，日本股市下週也將面臨下行壓力。