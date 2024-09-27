比李珠珢還正！中信兄弟「怪物新人」超仙　超長美腿曝光引暴動

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▲衣宸在IG上寫下首次應援的心情。（圖／IG angeliatsi__17）

▲衣宸曾曝光自己的擇偶條件，表示外表和身高都不重要，喜歡成熟的男人。（圖／IG angeliatsi__17）

來自南韓起亞虎啦啦隊的「AI女神」李珠珢，自從7月份來台後就收穫大票粉絲，不僅擁有超高顏值，一雙大長腿更是萬眾矚目的焦點，其中她的「三振舞」也在網路上掀起跟風潮，而近期中信兄弟隊啦啦隊也公開新面孔，其中一名22歲的新成員衣宸特別受到關注，不僅和李珠珢一樣皮膚白皙，水靈靈的大眼睛更是讓粉絲為之瘋狂！另外，昨（26）日正好衣宸初次應援，甜美氣質瞬間讓現場球迷暴動尖叫，可見人氣不輸其他成員，而衣宸也曝光自己的擇偶條件，讓不少球迷直呼：「想抽號碼牌！」衣宸昨天首次替中信兄弟應援，初登台中洲際棒球場舞台，讓她相當興奮，在賽後也於IG發文：「今天第一次初登場，帶著既緊張又期待的心踏上應援台，感受到中信球迷們的熱情，好像一點都不害怕了，有著彼此的陪伴與呼應，今天是最美好的夜晚！今日贏啦！」最後更提到要感謝身邊的人，「謝謝超貼心的乖姐、老師，謝謝學姐的照顧，謝謝球場的每一位球迷，很多要學習的，我會繼續努力的。」而衣宸也曬出在球場的美照，只見她身穿黃色客場球衣，加上白色百褶裙，腰間還隱隱約約能夠看見馬甲線，身材相當性感，讓人直噴鼻血，粉絲也紛紛留言給予鼓勵：「現場看很漂亮喔」、「妳很棒～繼續加油」、「白到發亮」、「第一次就跳得好棒！」事實上，今年22歲的衣宸，曾在伊林璀璨之星花漾少男少女組中獲得亞軍，成功進入演藝圈，過去也曾在新竹御頂攻城獅啦啦隊擔任「慕獅女孩」。如今轉戰職棒，也讓球迷相當驚喜，而根據《中時新聞網》報導，衣宸曾大方曝光擇偶條件：「我喜歡很成熟，很霸道又很溫柔，他要很忠誠，像是眼裡只有你那樣。」至於外表、身高，她沒有太多要求，只希望對方乾淨耐看即可。