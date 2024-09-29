今日來講股／台股驚驚漲到年底？分析師：持續鎖定「1題材」

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台股本週上漲超過600點，分析師表示，未來降息循環將繼續進行，台股資金行情也將持續，加權指數也會持續創高。不過，台股短線上已漲約1700點，呼籲投資人漲多勿追，可以等到壓回至5日線再追，接下來台股盤勢焦點仍可持續鎖定中概股。台北股市27日開高走低，指數終場由紅翻黑，終場小跌36點，跌幅0.16%，指數收在22822點，成交量4301.44億元；在傳產族群同步加入多頭行列之下，本週台股週漲幅擴大至2.99%，上漲663.37點，帶動週線連三紅，平均日均量3971.21億元。中國人民銀行時隔9年再度祭出「雙率雙降」，下調存款準備率0.5個百分點，同時降低人行政策利率，同時向金融市場釋出資金約人民幣1兆元，出招救市以確保達成今年經濟成長5％目標。分析師汪海華表示，在中國、美國降息措施的外溢效果下，使得台股向上噴出，未來降息循環將繼續進行，台股資金行情也將持續，加權指數也會持續創高。不過，台股短線上漲約1700點，且成交量放大至4千多億，呼籲投資人短線漲多不要去追，可以等到壓回至5日線再追。陸股大漲帶動台股中概股一同上揚，成為本週盤勢焦點。中租-KY、榮成、台玻、中華等股週五（27日）齊漲，擁有工具機族群具備機器人雙題材的亞德客-KY盤中漲停鎖死，上銀、大銀微系統漲4至5%。中概股的權值股以鴻海為代表，原本鄭州廠準備撤退，近月卻又選擇加碼佈局，本週鴻海連日上漲，總計6天漲幅接近9%。汪海華推估鴻海在接下輝達以及iPhone代工的加持下，9月營收將再度創下歷史新高，加上每年9月本就是鴻海營收最好的時候，最終結果將於10月5日揭曉。此外，這週航運股大漲再度受到投資人熱議，在鴻海危機、美東碼頭罷工、塞港缺櫃風險等問題，引發運價大漲的預期心理，不只貨櫃三雄連日亮紅盤，航運ETF也有所表現。汪海華指出，此波跌深反彈預估約10%，事實上，航運股從低點到高點已遭逢腰斬，故只能做短線，且航運旺季最多延續至10月。而接下來台股盤勢焦點仍可持續鎖定中概股，如藍天、新唐。至於台廠AI供應鏈是否將持續暢旺？汪海華表示，AI伺服器的代工如鴻海、廣達、台積電等，仍可買入，但AI機器人、自動化設備、AI應用本益比太高，不建議追加。