李芷婷自揭過往傷心事！認了因感情、工作內耗：不知為何走不出來

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▲李芷婷的麥克風架纏繞洋甘菊，表示「這是代表我自己的花。」（圖／華納音樂提供）

李芷婷（Nasi）推出2024年全新單曲〈該走就走〉，這首歌以搖滾曲風，詮釋深陷於情緒波濤中的釋放，更邀請葛萊美獎得主Brian Paturalski操刀混音，讓這首歌更加充滿聽覺的遼闊。她也分享，自己曾因為感情和工作內耗，經過時間調適終於往前走，也希望帶著大家一起向前行，因此寫下這首歌，而MV為了呈現畫面上的遼闊感，選在一片草原拍攝。李芷婷6月推出新歌〈習慣後就別說痛了〉，並宣告加入新東家華納音樂之後，她的創作及歌唱能量持續豐沛，緊接著在9月推出新歌〈該走就走〉，寫下勇敢轉身離開與出走，遠離那些曾經消耗自己內心的一切。李芷婷分享：「曾經是會因為感情、工作不斷內耗的人，卻不知道為什麼捨不得走出來，隨著時間跟自己的調適，現在希望用我的方式陪著有一樣困擾的大家一起充滿勇氣的往前走。」歌曲及旋律充滿畫面的遼闊感，歌曲以搖滾曲風為基底，充滿情感張力，李芷婷以她獨具特色的清亮而遼闊的嗓音，完美詮釋了「放下」與「離開」背後的深層力量，展現了她勇敢直面現實、自我對話的強大內在能量。歌曲更由葛萊美獎得主Brian Paturalski操刀混音，將歌曲的廣闊意象發揮得淋漓盡致，使整體聽覺體驗更加充滿深度與張力。此次MV力邀新生代導演彭道森操刀執導，巧妙地運用視覺隱喻傳遞情感張力；畫面中李芷婷在一望無際的草原中間，拿著麥克風用力的唱著歌。影像以李芷婷最熱愛的「唱歌」作為核心，身後在樹林間纏繞著的「音源線」，象徵有毒關係的糾纏與束縛，形成象徵混亂與迷失的情感困境，李芷婷試圖在這片象徵性樹林中解開糾纏的音源線，努力掙脫有害的束縛，最終順著音源線走向自由的出口。而麥克風架上所纏繞的洋甘菊，李芷婷開心的表示：「這是代表我自己的花！有一天心血來潮查了一下代表我的生日是什麼花，結果是洋甘菊，花語有著堅毅、勇敢的意思，很希望自己能成為這樣的人，覺得被鼓勵到了。」她緊接著也笑說：「洋甘菊也有容易成功招財的意思，希望它可以為我帶來金錢上的幸運！」透露2024年結束前還會有新單曲推出，敬請拭目以待。