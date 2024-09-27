高鐵南延延宕　吳敦義甩鍋陳菊　綠委李柏毅秀證據回擊

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▲李柏毅也秀出證據強調，從最初欠缺周詳的計畫（1993年，吳敦義市長），到最後否決延伸線（2010年，毛治國），一直以來阻撓高雄發展的不就是白副和毛部長嗎？(圖／立委李柏毅辦公室提供)

立委李柏毅日前指出，高鐵南延「高雄方案」是在為高雄市前市長吳敦義、前交通部長毛治國的「錯誤決定」，遭吳敦義回嗆「睜眼說瞎話、無的放矢」。對此，李柏毅今（27）日再反擊吳敦義在任內留了這麼多爛攤子給高雄人，也難怪在卸任市長後，連續三次參選立委都不敢回高雄，就是害怕面對高雄鄉親的唾棄。李柏毅針對吳敦義說「退回高鐵高雄方案是在2007年，當時的總統、市長為陳水扁與陳菊」，李柏毅做出上述回應。「是年紀大了忘了，還是害怕承認自己的錯誤？通篇文章移花接木，白副真的很會轉彎。」李柏毅也特別公布相關時間軸指出，首先，高鐵是在1993年核定高鐵路線，從中央到地方都是由國民黨執政，也正是在你高雄市長任內（1990-1998），下這個錯誤的決策就是吳敦義啊。再來，李柏毅也指出，大家在2007年提出的高鐵延伸線(高雄方案)的討論，就是為了補正吳敦義的破網！您怎麼好意思拿出來說嘴？重點，高鐵早在1993核定、1999年開工，從規劃到動工都是在國民黨執政時期，高鐵也一直到2007年1月開始營運，到底又跟時任市長的陳菊又有何關係？之後，在2010年時，總統馬英九、部長毛治國任內，交通部函文指高鐵延伸到高雄火車站、屏東市不具可行性。李柏毅也秀出證據強調，從最初欠缺周詳的計畫（1993年，吳敦義市長），到最後否決延伸線（2010年，毛治國），一直以來阻撓高雄發展、延宕高鐵建設的不就是白副和毛部長嗎？何況當年高鐵建設國民黨拖了多久？把疏漏百出的爛攤子丟給繼任者，還是在民進黨政府日以繼夜的努力下，台灣高鐵才得以順利完工。李柏毅也認為，國民黨、吳敦義、毛治國，正是這些人種下的惡果，讓正在起飛的高雄，得再次面臨做「補破網」的討論。若當年一開始就核定進入高雄車站，如今工程早已完工！留了這麼多爛攤子給高雄人，也難怪卸任市長後，連續三次參選立委都不敢回高雄面對鄉親。