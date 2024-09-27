小S感染黴漿菌「咳到胃快噴出」！自爆在家躺7天　曬復工照曝病情

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▲小S自爆自己在復工首日就多錄了1集的節目。（圖／IG elephantdee）

台灣知名主持人小S（徐熙娣），過去因為犀利又直率的主持風格而收穫大票粉絲，以前主持的《康熙來了》更是被網友譽為「神級綜藝」，而今（27）日她在社群上曝光自己罹患近期流行的黴漿菌，整個人無法工作，在家躺了整整7天，咳嗽咳到胃都要噴出來，更自嘲：「我不只人走在時代尖端，身體也是非常時尚，現在流行什麼病，我一定會讓染上。」不過她也曝光自己已經復工，更曬出照片要粉絲別太過擔心。小S今天在IG上發文，指出自己罹患流行性疾病：「我不只人走在時代尖端，身體也是非常時尚，現在流行什麼病，我一定會染上，Covid 、B流，現在猖狂的黴漿菌我也得了！在床上躺了一個禮拜，咳到胃都要噴出！」更曬出自己的自拍，只見素顏的小S臉上還帶有一些憔悴感，不過卻對著鏡頭露出自信微笑，可見身體恢復得還不錯。而在家休養了7天的小S，在昨（26）日終於回到攝影棚錄影，坦言儘管當天多錄了1集，聲音還沙啞得有如「爵士風格」，不過相當感恩：「昨天終於進棚了，雖然多錄一集，聲音還很爵士風（沙啞），但總算有種活過來的感覺，感恩我的身體，時尚但堅強！感恩我還能工作！」其中也有不少粉絲湧入留言區給予關心：「S生病都那麼美，好好休息」、「IPSS（國際巨星）染疫都走很前面」、「國際巨星的身體當然不能輸」、「沙啞的S姐聲音好性感」、「保重！還要看妳主持更多節目」、「現在很適合點首爵士樂來唱」、「感冒眼神還是有殺氣。」事實上，近期好發的黴漿菌肺炎感染，是一種呼吸道傳染病，由名為肺炎黴漿菌的病原體引起，主要透過飛沫傳播，與新冠病毒相似。跟一般肺炎不同的是，許多病人即使發燒仍然保有活動力，因此常延誤治療。而黴漿菌症狀輕重不一，主要感染部位在肺部，亦涉及上呼吸道，包括感冒症狀、咳嗽、發燒、喉嚨痛等。嚴重病例可能引發支氣管炎、肺炎，伴有長時間咳嗽、發燒、呼吸急促，更嚴重者可能導致呼吸衰竭，需住進加護病房插管治療。