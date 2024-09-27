日本片商推出98年來史上超超超可愛女優！20歲身世公開：彗星公主

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲二階堂美樂是AI生成的「彗星偶像」。（圖／Das!官網）

▲二階堂美樂還裝成真人，開X分享日常，實在是很逗趣。（圖／二階堂美樂X）

AI技術攻進成人片商，為了抓住觀眾眼球「無所不用其極」！日本「Das!」將AI人工智慧運用的淋漓盡致，推出20歲新人女優二階堂美樂（二階堂 めろ），而這位美少女不是真人，是AI生成的「彗星偶像」，長相清純可愛，甚至學起一般人開設X分享日常，行為有點荒唐，但在日本人眼裡，又好像沒那麼奇怪。「Das!」幫二階堂美樂架設好簡介頁面，上面寫著：「這位美少女究竟是誰！？透明感宛如阿爾卑斯山般清澈的AI彗星偶像，《空想科學美女》出道！什麼是空想科學美女？展望尚未見到的未來…和這麼可愛的女孩…和這麼漂亮的人…如果能在一起該有多好…這些夢想將實現！」片商還畫重點表示，二階堂美樂是使用全球最頂尖的AI技術打造出的女優，未來也會持續提升質量，達到一般長篇作品的效果，「壓倒性的可愛！可愛度保證！」更浮誇荒謬的說她是從「昭和（1926年）」到「令和（現今）」最可愛的美少女，等於說她是這98年來「AV史上最可愛女優」，可見「Das!」已把她當成未來的祕密武器。二階堂美樂還自我介紹，她說：「大家好！我是二階堂美樂…20歲，來自大阪。」甚至開設X假裝成真人分享日常，上傳午餐照寫下：「剛剛和朋友一起去吃了午餐，奶油義大利麵超好吃的，大家今天吃了什麼呢？？」而她將於10月22日出道，「為了給大家帶來更多幸福的內容，從今天開始我會發布各種貼文，請和我好好相處哦〜以後請多多指教」。「Das!」用AI打造成人帝國，業界人士抱持不同看法，雖然AI偶像在視覺上確實可愛，但動作不像真人戲劇來的自然，如果要用此技術製作長片，恐怕還得花上一段時間才能大幅進步。不過從此新穎創意的技術來看，日本人行銷頭腦確實有一手，讓二階堂美樂還沒出道，就先引起討論。