CPC感恩有您閱讀趣系列 中區「智慧化、低碳化」論壇登場

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▲CPC王國明總顧問致詞歡迎企業先進踴躍參與。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.27)

財團法人中國生產力中心(CPC)27日在中區服務處，舉辦「學習成長卓越經營服務團暨感恩有您閱讀趣」系列活動中區分享會「智慧化、低碳化 雙軸轉型」論壇，包括科技部中部科學園區管理局許茂新局長、臺中市政府經濟發展局林敏棋專門委員、勞工局陳小菲專門委員等產官學等領域專家以及企業領袖百餘位一同共襄盛舉。論壇由CPC王國明總顧問致詞歡迎企業先進踴躍參與，並指出我國是全世界第6個專為終身學習立法的國家，目的在透過閱讀、學習，讓人們能夠拓展思維、激發創造力，進而實現自我價值。尤其今日企業面對智慧化、低碳化雙軸轉型的挑戰，經營者落實「終身學習」能助益快速適應環境。王國明強調，秉持終身學習的精神，生產力中心自2023年起結合六大產業卓越經營服務團，推動「擁抱光芒『閱讀趣』系列活動」，倡議企業重燃閱讀，增添智慧資本，目的促使閱讀深植企業文化，因跨「閱」方能卓越，驅動員工在活躍閱讀中追求知識激盪與創新思維，實踐人才永續之發展策略。在各界的支持與參與下，激勵更多企業與民眾持續終身學習並獲得企業熱烈的迴響。今年生產力中心繼續舉辦2024「感恩有您『閱讀趣』系列活動」以連結更多企業，展開新的行動，共同推動整體產業的進步與永續發展。活動自7月份起跑後，也獲得參與企業高度肯定。臺中市政府經濟發展局林敏棋專委表示，臺中市政府一向秉持市民需求在哪裡，市府團隊的服務就到哪裡的精神，協助企業升級轉型。近幾年為推動在地企業發展ESG，同時降低企業的碳焦慮，整合多方資源與人脈，成立「臺中市企業 ESG 輔導團」，以及開設培育綠領人才課程，以協助企業建構ESG永續治理。科技部中部科學園區管理局許茂新局長致詞表示，CPC對台灣產業的貢獻及地方的連結非常重要，尤其是面對AI技術、ESG淨零碳排等激烈競爭時刻，中科亟需要CPC一同攜手協助產業關鍵技術升級、培育人才、發展創新服務模式，掌握全球供應鏈重組的先機，提升園區廠商國際竸爭力。論壇以「智慧化」、「低碳化」兩大核心為題，聚焦探討在碳稅來襲、供應鏈重組、晶片戰爭以及AI革命的挑戰下，企業如何洞察趨勢、戰略思考、快速轉型，並由中心專業輔導顧問群引言、優質的輔導企業代表分享精彩實戰經驗。首先由CPC陳詩龍副總經理以「利用低碳化、智慧化，啟動企業轉型」為題，為企業梳理產業轉型的脈絡，從賺機會財轉為賺管理財，培養企業韌性，迎向永續。接著野寶科技李翊華協理導讀CPC出版《自然正成長經營》一書，並分享野寶科技如何透過導入綠色供應鏈管理重視自然資本。該公司從產品設計到運配送，落實水資源管理、廢棄物管理、能源管理、綠色產品等成為永續採購的標竿企業。上半場案例分享由CPC曾英富經理擔任引言人，伯鑫工具股份有限公司吳昌旻副總經理以「建構綠色精實智造深化營運量能」為題進行分享精實智慧製造；CPC蔡建進顧問擔任引言人，旻成齒輪股份有限公司蘇丞偉總經理以「企業數位轉型之創新經營模式」為題進行分享數位轉型策略。下半場案例分享，由CPC蔡易璋經理擔任引言人，索羅斯能源有限公司陳伯侖總經理以「綠色能源減碳獲利新布局」為題分享低碳綠色能源；CPC翁睿廷總監擔任引言人，明昌國際工業股份有限公司陳琮仁總經理以「供應鏈產業共好減碳邁向永續」為題分享低碳永續發展。在精彩的書籍導讀與案例分享後，由中區服務處林佑穎協理介紹服務團秉持在地服務與陪伴，共創永續經營的策略展現豐碩的經營實績，是企業升級轉型之加速器，亦為卓越經營的好夥伴，他並代表致謝詞。活動現場也陳列CPC年度新書《自然正成長經營》等經管好書，提供企業經由閱讀擷取新知、蓄積智慧資本，厚植永續經營能量。而在講者精彩的分享後，現場也進行企業交流，就在台上/台下講者與學員熱烈的互動下，活動圓滿結束。「感恩有您『閱讀趣』」系列活動精彩內容不中斷！10月18日(五) 生產力再造卓越經營服務團以「CPC 與您同行-企業碳永續之路」為主題，邀請崇越科技、新泰工業、麥世科、野寶科技等企業與中華民國能源技術服務商業同業公會，全面探討企業永續策略與實踐，協助企業在經濟與環境之間取得平衡，推動企業之永續發展。歡迎企業一起共襄盛舉。